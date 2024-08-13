Кармический год 2024: в чем его особенность и при чем здесь цифра 8

Еще с начала 2024 года в социальных сетях приобрел популярность тренд, провозглашающий этот год "кармическим". А когда наступил август – восьмой месяц по счету – предположения возобновились.

Пользователи утверждают, что "2024 год – год кармы, и все получат по заслугам". Но действительно ли этот год особенный с точки зрения кармы?

Подробнее разберемся на ТСН.ua.

Прежде всего, следует понять, что такое карма. Это санскритский термин, который буквально переводится как "действие", "поступок" или "деятельность". Суть закона кармы состоит в том, что за каждым действием следует результат этого действия. Это можно выразить простым утверждением: "что посеешь — то и пожнешь". Этот закон пронизывает все аспекты материального мира и заложен в самой структуре Вселенной.

Важно понимать, что карма действует постоянно, а не только в определенные годы. Каждый год, месяц, день и даже миг нашей жизни подчинены закону кармы. Поэтому утверждение о том, что именно 2024 год является особенно "кармическим", несколько преувеличено.

Однако почему именно 2024 год привлек такое внимание? Есть несколько факторов:

Нумерология: если сложить цифры 2024 (2+0+2+4), получим число 8. В нумерологии это число ассоциируется с Сатурном, который в индийской астрологии Джйотиш считается "поставщиком" кармы.

Высокосный год: 2024 год является высокосным, что традиционно вызывает беспокойство у многих людей.

Астролог Анастасия Брют в своем сообщении в Instagram развенчивает некоторые мифы про "кармический год". Она отмечает, что на самом деле наиболее кармическим числом является 6, а не 8. Кроме того, она подчеркивает, что каждый год имеет свои особенности и трансформации, и 2024 год не является исключением.

Анастасия объясняет, что число 8 действительно связано с трансформацией, смертью и перерождением. Однако это не означает, что в этот год все обязательно будут наказаны за свои грехи. Напротив, это может быть год глубочайших конфигураций и личностного роста.

Важно понимать, что влияние года зависит не только от общих цифр, но и от индивидуальных факторов. Каждый человек проживает свой собственный цикл, и происходящее в его жизни зависит от многих факторов, а не только от числа года.

Анастасия также обращает внимание на то, что не следует воспринимать прогнозы слишком буквально или негативно. Особенно это касается Украины, которая переживает сложные времена. Она призывает к более адекватному восприятию информации и не пугаться там, где пугают.

Относительно особенностей "кармического года" для Украины астролог предлагает обратиться к истории страны. Она приводит примеры лет, которые оказали значительное влияние на Украину:

1986 – Чернобыльская катастрофа;

1995 – вступление Украины в Совет Европы;

2004 – Оранжевая революция;

2013 – начало Майдана;

2022 – начало полномасштабного вторжения.

Эти годы демонстрируют, что значимые события происходят не только в годы с "кармическими" числами.

Подводя итог, можно сказать, что 2024 год, как и любой другой, несет в себе потенциал для изменений и трансформаций. Однако это не означает, что он более "кармический" или опасный, чем другие годы. Важно помнить, что карма действует постоянно, и наши действия всегда имеют последствия независимо от года.

Вместо того чтобы бояться "кармического года", лучше сосредоточиться на собственном развитии, хороших поступках и позитивном мышлении. Как отмечает Анастасия Брют, самой мощной силой на Земле есть любовь, и именно через нее мы часто переживаем самые большие трансформации в своей жизни.

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