Кармический код жизни: что это, как рассчитать и чем он влияет на нас

Нумерология помогает нам больше узнавать таланты, моральные качества, способности и судьбу человека. Оказывается, у каждого из нас есть так называемый жизненный код. Рассчитать его достаточно просто.

Начнём с того, что такое код жизни? Жизненный код — информация о характере, судьбе и предназначении человека. Обычно это комбинация из шести (реже семи) цифр, которые размещаются в определенной последовательности. Рассчитываются они по дате рождения.

Как рассчитать свой код жизни

Чтобы получить комбинацию цифр, влияющих на нашу жизнь, нужно произвести несложные математические расчеты.

Сначала запишите на клочке бумаги дату вашего рождения. Пусть это будет, к примеру, 2 июля 1988 года. Значит, записываем в ряд: 2 7 1 9 8 8. Первая цифра кода жизни рассчитывается следующим образом: все записанные цифры нужно подытожить — 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8 = 35

Вторая цифра жизненного кода это итог составляющих первого – 3 + 5 = 8

Теперь необходимо сделать умножение первой цифры числа вашего рождения на 2 – в нашем примере это будет 2 * 2 = 4

Далее результат умножения следует отнять от той цифры, которую мы получили после первой математической задачи. Это будет третья цифра кода жизни — 35 — 4 = 31

На этом этапе просто подведите итоги третьей цифры, чтобы получить четвертую цифру жизненного кода — 3 + 1 = 4 (она может быть однозначной или двузначной)

В конце концов, запишите в ряд все цифры кода и дату вашего рождения. В нашем случае это — 3 5 8 3 1 4 2 7 1 9 8 8

Осталось подсчитать, сколько в этих двух композициях содержится разных чисел (от 1 до 9). Если брать наш пример, то мы имеем такой результат: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 1, 5 – 1, 6 – 0, 7 – 1, 8 – 3, 9 – 1.

Результат нужно оценивать по тем цифрам, которых оказалось больше всего в вашем коде. Здесь это 8, 1 и 3, но бывает и больше цифр (берите от 2 использований и выше).

Код человека по дате рождения: как трактовать

Цифра 1 : единица отвечает за сильную свободу и самодостаточность. Если в вашем коде есть 1-2 единицы, это означает, что вы всегда пытаетесь достичь поставленных целей. Три единицы говорят, что вы добродушны, а четыре и более – у вас присутствует особый магнетизм. Шесть единиц часто встречается у настоящих карьеристов, а семь у деспотов. Если же в вашем жизненном коде нет единиц, это признак слабой личности.

Цифра 2 : она говорит о том, сколько в человеке жизненной энергии. Даже одна двойка означает, что вы активный человек с оптимистичным взглядом на жизнь. Чем больше двоек, тем выше будет ваш жизненный тонус. А люди, в коде которых можно встретить более 3 двоек, часто получают экстрасенсорные способности. Пять двоек могут означать, что человек с неукротимой агрессией, отличается неумением держать себя в руках. А вот отсутствие двойки в коде жизни – у человека нет сил, поэтому он черпает энергию у других.

Цифра 3 : ответственный за способности к гипнозу. В кодах магов и экстрасенсов часто встречается три тройки. Если троек вообще нет, это означает, что у вас слабо развитая интуиция и логическое мышление, поэтому у вас могут быть проблемы в отношениях с другими людьми.

Цифра 4 : ей соответствуют такие черты характера, как терпеливость и практичность. Если в коде есть хотя бы две четверки, значит, это человек, который может достичь многого в спорте. А вот четыре четверка – это признак таинственной натуры. Отсутствие цифры означает, что человек подвержен одинокому образу жизни.

Цифра 5 : принадлежит изощренным и душевным натурам. Люди с 3-4 пятерками в коде отличаются особой добротой, щедростью, у них есть способности к проповедничеству. Если пятерки вообще нет, это человек жестокий, бессердечный и черствый.

Цифра 6 : отвечает за материальное благополучие. Если в коде человека есть 3-4 шестерки, это означает, что он смог добиться богатства честным трудом. Нередко четыре шестерки встречаются в коде завидующих другим, готовых пойти на что-либо ради обогащения. Нет шестерок в коде — вы ленивая натура, которая носит пассивный характер.

Цифра 7 : означает успех. Вы по-настоящему счастлив человек, если в вашем жизненном коде есть сразу 3 семерки. Даже две можно назвать хорошим знаком, ведь удача благоволит таким людям. Четыре семерки встречаются в жизни дерзких людей. А вот отсутствие указывает на то, что человек носит мягкий характер.

Цифра 8 : символ богатства. Даже те люди, в жизненном коде которых одна восьмерка, могут добиться в жизни материального благополучия. Три восьмерки означают, что деньги приходят к вам очень легко. 4-5 восьмерок – вы не знаете, что такое безденежье. А вот отсутствие восьмерки – это плохой знак, который означает, что человек проживет в бедности.

Цифра 9 : сообщает о наличии или отсутствии аналитических способностей. Чем больше девяток в коде жизни, тем лучше развито логическое мышление человека.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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