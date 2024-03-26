Карпатский мастер Овен Стефан назвал точную дату окончания войны в Украине: "Молю Бога"

Карпатский мастер Овен Стефан предполагает, что война в Украине может завершиться уже весной 2024 года. Он отметил, что именно с апреля до начала лета откроется такой "коридор возможностей".

Об этом он сказал на ютуб-канале "Тайные знаки".

Мастер Овен Стефан считает, что сразу после того, как оккупанты ступили на территорию Украины, они обрекли Россию на поражение. Также он считает, что война может закончится уже в этом году.

"Коридор открывается весной и у нас будет несколько месяцев на очень мощные события. Подсветили конкретно 24 апреля и это где-то от начала апреля до начала лета есть коридор возможностей. Я молю Бога, чтобы мы не прошли этих возможностей", - говорит мастер Овен Стефан.

Карпатский мастер призвал украинцев объединяться и он считает, что именно с Украины может начаться перестройка человечества.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела, что станет мишенью России во время обстрелов.

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