Картина за три доллара оказалась произведением известного художника

Оценщик Уилл Сайкс сообщил, что картина может стоить от $3000 до $5000.

Жительница Огайо случайно приобрела на аукционе Goodwill картину за $2,90, оказавшуюся настоящим произведением искусства стоимостью в тысячи долларов.

Видео с этой историей женщина опубликовала в TikTok, сообщает Martha Stewart.

Мариса Алькорн вместе с женихом нашла картину в золотой раме и купила ее, сначала обратив внимание на отделку. Однако уже в машине она поняла, что это не печать, а настоящая живопись, и решила провести небольшое исследование.

На нижней части рамы она заметила табличку с именем Иоганна Бертельсена. Поиск в Google показал, что это имя принадлежит американскому художнику-импрессионисту. Заинтересовавшись, Мариса опубликовала фото находки в группе по оценке искусства в Facebook, где получила подтверждение, что это может быть оригинал.

Чтобы получить профессиональную оценку, она обратилась в галерею Caza Sikes в Цинциннате. Оценщик Уилл Сайкс сообщил, что картина может стоить от $3000 до $5000.

Также читайте Художница распилила килограмм золота на свои картины

В обновленном видео, опубликованном в TikTok в прошлом месяце, Элкорн сказала, что картина была представлена на февральском аукционе Caza Sike.

"Это длилось менее 30 секунд, но была серьезная война ставок. Цена продолжала расти, пока она наконец не была продана за 2300 долларов", — сказала она.

Элкорн и его жених должны заплатить комиссию за продажу, остальные деньги пойдут на их свадьбу.