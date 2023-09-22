Картину, купленную за 4 доллара, продали за $191 000: что в ней особенного (фото)

На ней изображена женщина-сирота, которая ссорится со своей приемной матерью.

Картина, купленная в комиссионном магазине в Нью-Гэмпшире, США, за 4 доллара, была продана на аукционе за 191 000 долларов.

Об этом пишет UPI.

Выяснилось, что это давно утраченная работа известного живописца Ньюэлла Конверса Уайета. Произведение под названием "Рамона" было одним из четырех, созданных художником из Пенсильвании в 1939 году для книги Хелен Хант Джексон "Рамона" в 1884 году. На работе изображена молодая женщина-сирота, которая конфликтует со своей приемной матерью.

Картина "Рамона" Ньюэлла Конверса Уайета / Фото: Bonhams

Аукционный дом Bonhams Skinner сообщил, что эксперты сочли картину давно потерянной, но она оказалась у женщины из Нью-Гэмпшира. Она сказала, что купила картину в местном комиссионном магазине за 4 доллара, и она некоторое время висела на ее стене, прежде чем попасть в шкаф.

Она узнала настоящую ценность картины после того, как разместила ее фотографию на Facebook, и ей было предложено связаться с кураторами Музея Брендивайна и с бывшим куратором выставки картин Уайета.

Женщина решила выставить картину на аукцион после того, как узнала ее ценность. Окончательная цена продаж с учетом премий и сборов составила 191 000 долларов.

Местонахождение картины перед тем, как она появилась в комиссионном магазине, остается загадкой.

Напомним, недавно эксперты обнаружили новую картину художника Рафаэля. Эксперты приписывают итальянскому художнику изображение на картине, которую они обнаружили.

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