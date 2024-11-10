Картину робота-гуманоида продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Произведение искусства, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, впервые было продано более чем за 1 млн долларов.

Картину, созданную человекоподобным робот-художником Ai-Da, на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке продали за рекордную сумму $1,08 миллиона.

Об этом сообщает CNN.

Стартовая цена лота была $120-180 тысяч. За покупку картины соревновались 27 претендентов, имя победителя торгов не разглашают.

Картина называется "Бог искусственного интеллекта: Портрет Алана Тюринга". На ней изображен знаменитый математик Тюринг, заложивший основы для развития ранних компьютеров.

Картина "Бог искусственного интеллекта: Портрет Алана Тюринга"/Фото аукционного дома Sothebyʼs

Изобретатель робота, эксперт по современному искусству Эйдан Меллер, общается с ним с помощью больших языковых моделей. Он утверждает, что навыки рисования робота значительно усовершенствовались с момента его создания.

Перед началом создания картины Ai-Da определился со стилем, цветами, текстурой произведения и тем, что будет изображено на холсте. Затем робот проанализировал фотографии Тюринга с помощью глаз-камер и создал предварительные эскизы – 15 отдельных изображений частей лица ученого. На каждый рисунок роботу понадобилось шесть-восемь часов.

Поскольку Ai-Da может творить только на маленьком холсте, финальное изображение напечатали с помощью 3D-принтера.

Не все критики разделяют восхищение произведением искусственного интеллекта. В частности, обозреватель газеты The Telegraph Аластер Сук назвал событие "очень изящной версией новости о животных на ферме, которые якобы могут рисовать, как Пабло Пикассо".

Напомним, гостиница в филиппинской провинции Западный Негрос недавно была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое здание в форме петуха.

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