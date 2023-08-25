Картину с девочкой возвращают в магазин снова и снова, назвав ее "проклятой" — фото

"Проклятую" картину маленькой девочки дважды возвращали в благотворительный магазин после того, как покупатели жаловались, что у нее "жуткая" аура.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На портрете изображен неизвестный ребенок в красном платье.

Впервые она была подарена мужчиной средних лет магазину Консультативного центра Гастингса в Сент-Леонардс-он-Си, Великобритания, вместе с пачкой других фотографий и рамок. Менеджер магазина Стив опасался, что она может не продаться, поскольку у девочки "глаза, которые следят за вами по комнате". Впрочем, одна женщина купила портрет за 25 фунтов, сказав ему: "Разве это не жутко?".

"Проклятая" картина с девочкой / Фото: sliderulesyou/Twitter

Через два дня она вернулась и сказала: "Мне нужно избавиться от этой фотографии, поскольку у нее была "аура".

Он положил портрет у витрины с табличкой "Возможно, проклятая".

Затем картину купила другая женщина, которая тоже быстро вернулась, "сказав, что больше никогда не хочет видеть эту чертову штуку".

"Она была напугана и вернулась дрожащей и расстроенной", — сказал Стив.

Он вернул картину на витрину магазина по цене 20 фунтов с более строгим предупреждением, которое свидетельствовало: "Она вернулась! Продано дважды и дважды возвращено! Достаточно ли вы смелы?".

"Проклятая" картина с девочкой / Фото: sliderulesyou/Twitter

Фотография зловещего произведения искусства, сделанная прохожим, была размещена в Интернете и стала вирусной. Некоторые даже утверждали, что их постигла катастрофа после покупки подобных картин.

Я купил похожую картину в 1991 году. В течение 25 лет моя тетя Джойс лежала в больнице с камнями в желчном пузыре, и я сильно подвернул косточку в парке. Совпадение?

У меня похожая картина. Мой брат купил ее для моих родителей на Рождество на рынке. В тот день меня вырвало из-за ужасной тошноты

Глобальный фурор вокруг произведения искусства подвиг последнюю владелицу вернуться в магазин, чтобы забрать его.

"Последний покупатель был в ужасе. Она не могла этого допустить. Но потом она увидела, что вокруг картины так много внимания, что передумала. Она думает, что теперь портрет имеет какую-то денежную ценность. Она позвонила мне и сказала: "Я купила твою картину, могу ли я получить ее обратно?". Она решила, что больше не боится и сможет с этим смириться. Она хотела выкупить ее, и получила обратно бесплатно", — рассказал Стив.

Напомним, мужчина скончался на 7 минут, прежде чем его вернули к жизни. Он рассказал в подробностях, что видел и чувствовал.

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