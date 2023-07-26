Картины свинки-художницы Пигкассо продали более чем за 1,2 млн долларов – фото, видео

Семилетняя свиноматка по кличке Пигкассо, живущая в приюте для животных в Южной Африке, "продала" свои картины за более чем 1,2 млн долларов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Животное было спасено от бойни владелицей приюта для животных Джоанн Лефсон. Свинья взяла в своем стойле старую кисть и нарисовала ряд портретов и абстрактных шедевров.

Пигкассо с покупателями / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Джоанн выставила полотна на продажу и собрала целое состояние. Прибыль женщина тратит на содержание убежища. Так, только одна картина была продана за 24,5 тысячи долларов — это самая высокая цена, заработанная в мире животных в истории.

50-летняя Джоанн сказала: "У нее страсть к рисованию. Мне нравится смотреть, как свинья весом более 450 кг может так изящно водить кистью по холсту. Благодаря ей все эти существа могут процветать, а мой приют в безопасности. Как я могла знать, когда спасала ее, что в конце концов она спасет меня?".

Джоанн Лефсон и Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Пигкассо занимается живописью практически с самого рождения, 2016 года. За это время она написала сотни картин.

Пигкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Напомним, львица бросила вызов гравитации, чтобы спастись от семи возбужденных львов. Они ее преследовали.

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