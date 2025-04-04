Карты, артефакты и священник: как поиск сокровищ принес хитрой компании миллионы

Карта сокровищ / © Freepik

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В Турции полиция раскрыла масштабную схему мошенничества, жертвами которой стали десятки человек.

Как сообщает Oddity Central, преступная группировка обманула граждан более чем на 50 миллионов турецких лир (около 1,3 миллиона долларов США), продавая им поддельные карты сокровищ и обещая помощь в сбыте найденных «реликвий».

Мошенники действовали в девяти турецких провинциях, путешествуя по сельским районам с якобы старинными, вручную нарисованными картами. Эти «артефакты» специально устаревали, чтобы придать им достоверность. Жертвами становились преимущественно селяне, которые поверили, что имеют шанс найти клады вблизи своих домов.

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После продажи фальшивых карт мошенники снова связывались с потерпевшими, интересуясь результатами поисков. Те, кто встретил бутафорские «золотые» статуэтки или монеты, получали еще одну «помощь» — контакт «священника», который должен подтвердить подлинность сокровищ.

Этот псевдосвященник уверял, что артефакты имеют чрезвычайную ценность и могли организовать продажу за границу. Но за свои услуги он требовал предоплату. Когда деньги поступали, все связи обрывались. В результате люди оставались с подделками — окрашенными металлическими предметами, не имевшими никакой ценности.

Мошенники тщательно отработали аферу, приносившую им большие прибыли, пока несколько жертв не обратились в полицию. Благодаря скоординированной операции стражам порядка удалось выследить предводителей группы в городе Тунджели, провести ряд обысков и задержать десятки подозреваемых. У них изъяли доказательства и фальшивые сокровища.

Расследование продолжается, а полиция призывает граждан быть осмотрительными и не верить в «легкие деньги», которые на самом деле могут привести только к потерям.

Напомним, в Харьковской области «целители» обманули людей на миллионы.