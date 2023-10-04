Каскадер шокировал опасным трюком на грузовике и установил рекорд: что он сделал (видео)

Ему это удалось с последней попытки.

Каскадер установил рекорд вождения грузового автомобиля на боковых колесах в очень узком зазоре.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Демонстрируя беспрецедентные навыки вождения, 43-летний итальянец Марко Джиони умело маневрировал кабиной грузового автомобиля через отверстие шириной 380 см, удерживая боковое колесо на расстоянии 10 метров.

Чтобы успешно достичь этого рекорда, грузовой автомобиль должен совершить чистый проход через зазор, не касаясь боковых изгородей, и, проехав не менее 10 метров, должен быть доведен до контролируемой остановки, не опрокидываясь.

Каскадер установил рекорд на грузовике / Фото: guinnessworldrecords.com

Чтобы перевести грузовик в положение бокового движения, Марко поднял правые колеса вверх по рампе, удерживая левые колеса на земле.

Свою первую официальную попытку он провалил, поскольку вовсю пытался удержать контроль над грузовым автомобилем, слишком сильно отклонившись влево и перелетев боковые барьеры. Марк, возможно, слишком компенсировал эту ошибку во второй попытке, когда он отклонился вправо, ударившись о другой набор барьеров.

Каскадер добился успеха в своей третьей и последней попытке, умело проведя грузовой автомобиль через узкую щель и благополучно усадив его на все четыре колеса.

"У меня все еще приплыв адреналина, и моя рука слабеет", — сказал Марко. "Теперь адреналин падает, и я мог бы лежать прямо здесь", — пошутил он.

Марк признал, что в первых двух попытках он "начал слишком сильно", из-за чего врезался в барьеры.

"Кабина грузовика слишком сильно двигалась, и мне приходилось много "играть", так что это было тяжело", — объяснил он. "Тогда мне нужно было ускориться, но как только ускоряешься на миллиметр, кабина начинает двигаться как балерина".

Марк сказал, что во время третьей попытки он больше сосредотачивался, пытаясь сохранять постоянное давление на педаль газа.

Каскадер установил рекорд на грузовике / Фото: guinnessworldrecords.com

Кроме того, что этот трюк требовал от Марка высокого уровня умственной концентрации, он также требовал физических усилий.

После получения сертификата Книги рекордов Гиннеса к Марку на сцене присоединился его сын, которого он учит идти по его стопам как каскадер и рекордсмен.

Напомним, под Киевом нашли ВАЗ без пробега, который простоял в гараже 50 лет. Единственной поездкой "двойки" за полвека был перегон из Киева в Ирпень.

Читайте также: