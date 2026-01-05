Кассирша ошиблась нулями, и мужчина стал миллионером: удивительная удача в лотерее

© Associated Press

Житель штата Айдахо, давний игрок в лотерею, сначала чуть не поверил в свою удачу, а затем получил еще больший сюрприз.

Об этом сообщает издание People.

Как сообщила лотерея штата Айдахо в прессрелизе и видео в Instagram, Шон Клинглер из Ригби недавно отдыхал на местной заправке, пил кофе и решил проверить несколько лотерейных билетов, которые оставил в своем грузовике. Один из них оказался выигрышным.

"У меня было восемь билетов, и когда кассирша проверила их, она сказала, что я выиграл 100 000 долларов", - вспоминает Клинглер.

Муж сначала не поверил: "Я подумал, возможно, это всего 100 долларов", - вспоминает он.

Но потом кассирша снова проверила билет и заметила, что в сумме не хватает нескольких нулей.

“Она говорит: “Нет, я ошиблась – ты выиграл 1 000 000 долларов!” – рассказал Клинглер представителям лотереи. – В магазине все начали радостно хлопать друг другу”.

Он сравнил момент с игрой в кости, когда удача возвращается на твою сторону.

После подтверждения выигрыша Клинглер позвонил по телефону жене и дочери, чтобы поделиться новостью, включив громкую связь, ведь они сначала не поверили.

"Мы позвонили еще нескольким родственникам. Никто не поверил сразу. Все думали, что я шучу. Нужно было, чтобы все в магазине подтвердили", - добавил он.

Во вторник, 30 декабря, Шон вместе с семьей уехал в офис лотереи в Бойсе, чтобы получить свой приз.

Муж отметил, что планирует ответственно распорядиться выигрышем: погасит часть долгов, купит жене новую машину, а остальное отложит на пенсию.

"Я играю в лотерею очень давно. Мечтаешь о выигрыше, и когда это наконец случается, это невероятное чувство", - сказал Клинглер.