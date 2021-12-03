Каждый час будут пролетать 100 метеоров: когда украинцы смогут увидеть звездопад Геминиды

Каждый час будут пролетать 100 метеоров: когда украинцы смогут увидеть звездопад Геминиды

Наиболее благоприятное время для наблюдения звездопада – 3 часа ночи.

В ночь на 14 декабря на ночном небе украинцы смогут наблюдать поток метеоров Геминиды.

Об этом сообщается в пресс-службе НАН Украины.

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По словам ученого-астронавта Ивана Крячко, лучше всего наблюдать метеорный поток Геминиды около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт. Также он добавляет, по их прогнозам, ежечасно будут пролетать около 100 метеоров.

"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается неподалеку от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт. При благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться прекрасной картиной зимних созвездий (Ориона, Тельца, Извозного и других), украшенной интенсивным "звездопадом", — сказал Иван Крячко, ученый-астроном и популяризатор астрономии.

Стоит отметить, что Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков, наблюдаемый в первой половине декабря, максимум 13-14 декабря. Радиант потока (точка небесной сферы, которая кажется источником метеоров) находится в созвездии Близнецов близ звезды Кастор.

Напомним, Украина планирует присоединиться к международной программе NASA по возвращению человека на Луну.

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