Каждый четвертый ребенок Великобритании посещает школу в подгузниках, не умеет пользоваться туалетом

Родители хотят запретить детям в подгузниках ходить в школу, поскольку 90% из них считают, что учеников нужно приучить к туалету

В Великобритании хотят запретить ходить детям в школу в подгузниках, ведь это негативно влияет на учебный процесс. Согласно проведенному опросу-исследованию, каждый четвертый ученик не умеет пользоваться туалетом, поэтому учителя вынуждены уделять много времени, чтобы поменять подгузник и поэтому не могут полноценно проводить уроки.

90% опрошенных благотворительной организацией Kindred родителей считают, что детям нельзя разрешать идти в школу, пока они не научатся пользоваться туалетом. Несмотря на то, что эксперты по воспитанию утверждают, что большинство детей без особых нужд способны научиться пользоваться туалетом до трех лет, недавние исследования показали, что 25 процентов всех детей в Великобритании приходят на первый урок в школу без этого элементарного умения.

Директор благотворительной организации Kindred Фелисити Гиллеспи прокомментировала результаты опроса: «.. подавляющее большинство общественности считает, что мы не должны допускать в школу детей, которые не научены пользоваться туалетом" Это негативно влияет не только на самих детей, не умеющих пользоваться туалетом, но и на остальной класс.

Миссис Гиллеспи сказала, что учителя должны помогать детям, которые не научены пользоваться туалетом, это «влияет на то, сколько внимания и времени они могут уделять всем учащимся». Предыдущее исследование благотворительной организации показало, что учителя тратили ежедневно около 2,5 часов своего рабочего времени, чтобы помочь детям, не умеющим пользоваться туалетом.

По ее словам, дети в школу должны уметь пользоваться туалетом, обуваться и держать ручку. Это влияет на их успехи не только в школе, но и за ее пределами.

Проведенный опрос выявил, что только 50% родителей считают, что они должны приучить детей пользоваться туалетом до школы, тогда как 20% считают, что детям могут ходить в школу в памперсах. Еще каждая четвертая школа должна нанимать дополнительный персонал, чтобы помогать приучать детей к туалету в школе.

Миссис Гиллеспи назвала эту ситуацию «кризисом развития ребенка», добавив: «Мы знаем, что некоторые школы уже создают специальные подразделения наряду с классами, потому что очень многие дети начинают школу еще в подгузниках или не имеют других базовых навыков».

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