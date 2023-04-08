"Каждый день 11 июня 2019 года": девушка проживает одну и ту же дату – в чем причина

Подросток получила травму головы, с тех пор ее память невольно "сбрасывается" каждые два часа.

16-летняя американка по имени Райли Горнер ежедневно просыпается с мыслью, что сегодня – 11 июня 2019 года. Девушка перенесла черепно-мозговую травму, повлекшую кратковременную потерю памяти, и тогда ее ум невольно "сбрасывается" каждые два часа.

Об этом пишет Lad Bible.

11 июня 2019 года Райли вместе со своими друзьями была на танцах, которые проводил Конгресс штата "Фермы будущего Америки".

Это было трехдневное мероприятие, на котором старшеклассники могли узнать о сельском хозяйстве и бизнесе. Также проходили шоу талантов, танцы для школьников и спортивные соревнования.

Именно во время этих мероприятий школьницу случайно ударили ногой по голове. После удара Горнер немедленно доставили в больницу и осмотрели медики.

Тогда врачи считали, что ее травма головы была легким сотрясением мозга, и вскоре ее отправили домой только с парой костылей.

Однако по возвращении домой у девушки начались многочисленные приступы. Ее родители, Сара и Джейсон Горнеры, множество раз возили ее на прием к врачам.

Однако, несмотря на многочисленные визиты и анализы, врачи были озадачены потерей памяти Райли. Они также не уверены, сможет ли она полностью восстановиться после черепно-мозговой травмы.

"Они ничего не видят. Нет ни кровоизлияния в мозг, ни опухолей", – рассказала мама девочки.

В результате черепно-мозговой травмы Райли Горнер просыпается каждое утро, ей кажется, что сейчас 11 июня 2019 года.

"У меня на двери календарь, я смотрю, а сейчас сентябрь, и для меня это удивительно", – рассказывает подросток.

Теперь, вместо того, чтобы полагаться на свою память, девушка пишет заметки и делает фотографии, чтобы запомнить происходящие важные вещи.

Девушка тоже сильно переживает за своих родителей.

"Я знаю, что им так же тяжело, как и мне. А люди просто не понимают. Это как в фильме... Я ничего не вспомню (об этом интервью – ред.), когда придет время ужина".

Спустя почти четыре года после травмы врачи до сих пор не нашли методов, чтобы вылечить девушку.

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