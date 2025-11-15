Каждый день 5 тонн чили: китаец признался, зачем кормит рыб жгучим перцем

Перец чили оказался очень полезным для рыб / © Reuters

Реклама

Необычный рыбный пруд у Чанши в китайской провинции Хунань стал сенсацией, поскольку его владельцы кормят более 2 тысяч рыб не традиционным кормом, а огромным количеством перца чили. Каждый день они скармливают рыбам до пяти тонн жгучего перца. Владельцы утверждают, что благодаря этой адской диете рыба выглядит более привлекательно, приобретает золотистый блеск и, главное, становится намного вкуснее.

Об этом сообщает NDTV.

Секрет острой диеты

Этим прудом площадью около 4 гектаров руководит 40-летний рыбак Цзян Шэн и его бывший одноклассник Куан. Они используют тот же острый перец, который обычно употребляют люди.

Реклама

Цзян объясняет, что рыба, в отличие от людей, не имеет вкусовых рецепторов, поэтому жгучесть ее не беспокоит. Она в основном оценивает пищу по запаху. По словам фермера, сначала рыба неохотно ела перец, но впоследствии привыкла.

Польза для здоровья и экономия

Кормление перцем оказалось полезно не только для вкуса, но и для здоровья рыбы. Цзян отмечает, что чили богат витаминами, которые так же питательны для рыб, как и водные растения.

Основные преимущества чили-диеты:

Улучшение пищеварения: Капсаицин, содержащийся в перце чили, ускоряет пищеварение рыб и помогает им лучше усваивать питательные вещества, что приводит к более быстрому росту.

Защита от паразитов Острый перец помогает удерживать паразитов на расстоянии и предотвращает их легкое прикрепление к телу рыбы.

Улучшение внешнего вида: Чешуя рыбы приобретает золотистый блеск, а мясо становится более мягким и вкусным, чем у рыб на обычном рационе.

С экономической точки зрения этот метод кормления оказался очень выгодным. Владельцы пруда получают перец чили бесплатно от местных фермеров. Это преимущественно нераспроданный или портящийся урожай, поэтому использование его в качестве корма гораздо экономичнее, чем выращивание травы.

Реклама

Благодаря уникальному методу кормления, пруд стал местом, которое стоит посетить, и теперь привлекает внимание рыбных энтузиастов и посетителей со всей страны.

Напомним, в зоне отчуждения близ Чернобыля правоохранители разоблачили браконьеров . Мужчины ловили рыбу в промысловых масштабах в пределах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.