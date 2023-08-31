Казино удвоило джекпот женщины в честь ее 106-летия - фото

Ходить в заведение в день рождения стало для нее традицией.

Во время празднования своего 106-го дня рождения женщина сорвала джекпот в казино в размере 1000 долларов.

Об этом пишет Mirror.

Сара Петерсон из Милуоки, США, уже много лет ходит с семьей в казино, чтобы отпраздновать свой день рождения, но этот год был особенным. Представители заведения удвоили ее выигрыш на игровом автомате до более 2 тысяч долларов.

Сара Петерсон / Фото: POTAWATOMI CASINO HOTEL — MILWAUKEE

Генеральный директор казино Доминик Ортис сказал: "Мы ежегодно поздравляли Сару в ее день рождения и благодарны, что она и ее семья празднуют вместе с нами. Мы все были в восторге, когда услышали о ее великой победе, и хотели сделать ее 106-й день рождения еще более особенным".

Сара Петерсон с родными / Фото: POTAWATOMI CASINO HOTEL — MILWAUKEE

Во время празднования дня рождения Сара надела праздничную толстовку и наслаждалась тортом, изготовленным по индивидуальному заказу вместе со своей семьей.

Она сказала: "Я прожила хорошую жизнь. Я не пила, не курила, в бары не ходила. Я просто жила хорошую жизнь. Я хорошо за собой следила".

Относительно непредвиденных доходов от казино Петерсон намерена использовать эти деньги с пользой. Она сказала: "Я рада выиграть эти деньги. Я не знаю, что я буду делать с ними, но я сделаю хороший выбор".

Напомним, родители тройни ошарашили, сколько использовали подгузников и молока за год. Недавно малыши отпраздновали первый день рождения.

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