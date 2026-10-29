Казненный 37 лет назад Тед Банди оказался причастен к ещё одному убийству

Теда Банди связали с еще одним убийством спустя 37 лет после казни: кем была жертва / © Associated Press

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В США серийного убийцу Теда Банди, казненного в 1989 году, связали с ещё одним преступлением. Следователи убеждены, что именно он убил 17-летнюю Мелиссу Энн Смит, тело которой нашли в штате Юта в 1974 году.

Об этом сообщает LADbible.

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В США вновь занялись расследованием убийства 1974 года

В октябре 1974 года 17-летняя Мелисса Энн Смит пропала без вести. Через несколько дней охотник обнаружил её обнажённое тело.

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Выяснить, кто стоял за убийством девушки, правоохранителям тогда не удалось. Дело оставалось нераскрытым более полувека, пока американские следователи не заявили о причастности к преступлению Теда Банди.

В прокуратуре округа Саммит в штате Юта сообщили, что следователи убеждены в причастности серийного убийцы к смерти Мелиссы.

Шериф округа Солт-Лейк Рози Ривера 27 октября подчеркнула, что сохранение доказательств имеет решающее значение для расследования давних преступлений. По её словам, даже спустя десятилетия правоохранительные органы могут вновь возвращаться к таким делам.

ДНК помогла установить связь между Банди и другим преступлением

Это не первое убийство 1974 года, причастность Банди к которому подтвердили спустя десятилетие после его смерти.

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Американские правоохранительные органы установили его причастность к гибели 17-летней Лоры Энн Эйм. Девушку в последний раз видели в октябре на вечеринке по случаю Хэллоуина, а уже в следующем месяце нашли мертвой.

После вынесения приговора Тед Банди признался в убийстве Лоры Энн Эйм, однако официально его причастность к этому преступлению правоохранительные органы подтвердили лишь позднее, в апреле 2026 года.

Важную роль в расследовании сыграл анализ ДНК. Генетический профиль, с помощью которого была установлена причастность Банди к смерти девушки, был передан другим правоохранительным органам.

Как пояснил детектив из офиса шерифа округа Юта, эти данные могут помочь раскрыть другие убийства, которые до сих пор остаются нераскрытыми.

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Сержант офиса шерифа округа Юта Майк Рейнольдс, комментируя результаты расследований, подчеркнул важность сохранения памяти о Мелиссе Энн Смит, Лоре Энн Эйм и других жертв серийного убийцы.

Как Тед Банди заманивал своих жертв

Тед Банди был одним из самых известных серийных убийц США. В течение 1970-х годов он совершал преступления против женщин и девушек в нескольких американских штатах.

Чтобы приблизиться к потенциальным жертвам, мужчина часто прибегал к обману. В частности, он мог притворяться, что получил травму и нуждается в посторонней помощи. Иногда он выдавал себя за человека, обладающего определенным авторитетом, чтобы вызвать доверие.

Таким образом Банди заманивал женщин в свой автомобиль, после чего отвозил их в уединённые места и убивал.

В то же время некоторым жертвам удалось спастись. Часть женщин смогла сбежать, другие выжили после нападений, хотя и получили ранения.

В 1975 году Банди был задержан за похищение человека. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, однако уже в 1977 году преступник сбежал из-под стражи, выпрыгнув из окна.

Впоследствии его снова поймали, однако ему удалось сбежать ещё раз. Находясь на свободе, Банди продолжал убивать.

Окончательно задержать его правоохранителям удалось лишь в 1978 году.

Среди преступлений, за которые был осуждён Банди, были убийства двух женщин в доме женского общества «Чи Омега» при Университете штата Флорида, совершенные в 1978 году.

По итогам двух судебных процессов он был приговорен к трём смертным казням. В январе 1989 года серийного убийцу казнили на электрическом стуле во Флориде.

Сколько человек убил Тед Банди

Сам Банди признался в 28 убийствах, однако реальное число его жертв может быть значительно больше.

Несмотря на то, что с момента казни преступника прошло почти 37 лет, правоохранительные органы продолжают расследовать его возможную причастность к другим нераскрытым убийствам.

В частности, современные методы анализа ДНК позволяют повторно проверять доказательства, собранные десятилетия назад.

Именно благодаря таким расследованиям следователи смогли окончательно установить связь между Банди и смертью Лоры Энн Эйм. Теперь американские правоохранительные органы также заявили о его причастности к убийству Мелиссы Энн Смит, совершенному более полувека назад.

Напомним, ранее в США удалось установить вероятного убийцу восьмилетней девочки, погибшей более 65 лет назад. Неожиданным для следователей оказалось то, что к преступлению, по их выводам, был причастен бывший детектив отдела по расследованию убийств полиции Чикаго, который почти три десятилетия проработал в правоохранительных органах.

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