Казус в прямом эфире: в кадр с ведущим погоды ворвалась собака и порадовала зрителей

Казус в прямом эфире: в кадр с ведущим погоды ворвалась собака и порадовала зрителей

Песик по кличке Шторм неожиданно появился на фоне карты, пока ведущий рассказывал об опасности урагана "Ида".

Во время прямого эфира прогноза погоды на канадском телеканале к метеорологу присоединилась его собака, которая искала, чем полакомиться.

Об этом пишет the Sun.

Канадский метеоролог Энтони Фарнелл рассказывал зрителям об опасности урагана "Ида" в Онтарио, когда неожиданно появился его четвероногий друг — собака породы голдендудль (англ. Goldendoodle) по прозвищу Шторм. Сначала смущенный ведущий пытался отвлечь внимание зрителей и вести прогноз погоды дальше. Но щенок был полон решимости получить немного вкусненького и в конце концов занял центральное место на экране.

Шторм двигался в кадре и выглядело это так, будто собака ходит по воздуху и воде. Несмотря на это, Энтони мужественно продолжил эфир, шутя: "Да, Шторм сейчас в здании, получает немного лакомства, чувствует себя очень счастливым".

Позже канадский телеканал Global News поделился видеозаписью этого момента, написав: "Шторм вторгся на съемочную площадку во время прогноза погоды Энтони, требуя сладостей, даже когда Фарнелл объяснял онтарийцам, с какой погодой они столкнутся в эти выходные, и обсудил опасность, которую несет ураган "Ида" на юг. Оба непревзойденные профессионалы, Энтони беспрепятственно завершил свой сегмент, а Шторм утолил голод (и немного покривлялся на камеру)... Все как обычно! "

When you do a zoom presentation from home pic.twitter.com/Ckya8HXs3c — Ben Phillips (@ benphillips76) August 31, 2021

Напомним, австралийский фермер собрал из своих овец на пастбище огромное сердце в память о тете, которая умерла от рака. Карантинные ограничения помешали его поездке на похороны тети, поэтому мужчина решил почтить память родного человека в трогательный способ.

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