Кенгуру в Берлине: полиция призывает к осторожности

Кенгуру

В западной части Берлина – в районе Шпандау – заметили валлаби, небольшого сумчатого родственника кенгуру. По данным полиции, животное сбежало из рук владельца и находится на свободе.

Об этом пишет агентство АР.

По словам главного инспектора Мартина Гальвега, полиция уже прекратила активное преследование животного, ведь в настоящее время оно не представляет угрозы безопасности граждан.

Сообщения о валлабе поступили от прохожих в воскресенье утром. Приблизительно 90-сантиметровый зверь выскользнул в лесопарк поблизости и скрылся из вида правоохранителей.

Полиция признается, что не имеет специального оборудования для отлова сумчатых. Используются только пледы или петли, применяемые для поимки бродячих собак.

В социальных сетях опубликовано видео: на нем видно, как валлаби прыгает по темной улице, останавливается и облизывает свои лапы, пока голос женщины за кадром восклицает от изумления.

Местные СМИ сообщают, что валлаби принадлежит частному владельцу, однако обстоятельства, как он скрылся, пока выясняются.

Полиция просит граждан: если заметите животное, позвоните в полицию или службу отлова животных. Также советуют держать дистанцию и не терять ее из виду, чтобы помочь специалистам подойти с безопасной стороны.

Гальвег отметил, что за более чем 30 лет службы еще никогда не видел случая «охоты на кенгуру» в городе — такие инциденты действительно редки.

Напомним, что в Австралии мужчина подрался из кенгуру, пытавшегося утопить его собаку .