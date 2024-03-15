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Кениец заявил, что он внебрачный сын Илона Маска – фото

Кениец заявил, что он внебрачный сын Илона Маска – фото

Илон Маск и Илон Маск-младший / Фото: Associated Press / twitter.com/ElonMursq

Он хочет воссоединиться со своим отцом.

Мужчина из Кении заявил, что американский миллиардер Илон Маск – его настоящий отец.

На странице X (бывший Twitter) пользователь, называющий себя Илоном Маском-младшим, обнародовал пост, где утверждает, что является внебрачным сыном изобретателя.

В качестве доказательства он запостил свое фото, а также поделился историей знакомства своих мамы и "папы". Так, он сообщил, что его мать работала менеджером кенийской гостиницы, где в 1990-х годах останавливался Маск.

"Дорогие кенийцы, пожалуйста, помогите мне восстановить связь с отцом Илоном Маском. В начале 90-х моя мама была менеджером отеля JW Marriot Masai Mara Lodge, когда здесь гастролировал Илон Маск. Сейчас я живу в крайней бедности, несмотря на то, что мой папа – долларовый миллиардер. Ретвит поможет мне восстановить связь", — написал он.

Заметим, всего у Маска 10 признанных биологических детей от трех разных женщин.

Напомним, тем временем суперракета Starship Илона Маска впервые совершила успешный полет. Сверхтяжелый космический корабль поднялся в небо и вышел на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами.

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