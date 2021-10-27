"Кэтмен": обвиняемый в двойном убийстве мужчина затягивает судебный процесс мяуканием

Злоумышленника вывели из зала суда после того, как он постоянно мяукал во время слушания.

Гражданин Израиля Николас Гиль Перес, обвиняемый в убийстве своей матери и тети в Аргентине, придумал необычный способ затянуть судебный процесс.

Об этом сообщает Daily Mail.

Двойного убийцу уже прозвали "Кэтменом" или "человеком-кошкой". Злоумышленника вывели из зала суда после того, как он постоянно мяукал во время слушания. 40-летний подозреваемый игнорировал просьбу сохранять тишину. Перег, которому грозит пожизненное заключение, произнес слово "мяу" 55 раз с момента, когда вошел в зал суда.

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Прокуроры считают, что подсудимый психически здоров, просто пытается избежать содержания под стражей и хочет попасть в больницу. Перег неоднократно мяукал, как кот, во время предыдущих судебных заседаний, раздевался и даже мочился перед судьями. Кроме того, подозреваемый однажды сменил свое имя на анаграмму Адольфа Гитлера.

Бывший солдат Перега обвиняется в том, что он в январе 2019 года убил свою 63-летнюю мать и 54-летнюю тетю, а затем спрятал их тела на земле в своем заброшенном доме на окраине Мендосы (Аргентина). Мать и тетя Перега приехали из Израиля, чтобы навестить его.

Ранее сообщалось, что американка расчленила тело мужчины и присвоила $120 тыс. его пенсии.

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