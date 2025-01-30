Киберпукание: женщина засыпала экс-любимую своего парня видео, где выпускает газы

Когда дело доходит до мести, женщины могут придумать все, что угодно. Так, в прошлом году ревнивая женщина вышла замуж за отца бывшего и стала его мачехой, а теперь британка прибегла к тому, что в стране назвали "первым делом о "киберпукании".

Как сообщает The Sun, молодая женщина отправила бывшей своего бойфренда видео, на котором она выпускает газы.

25-летняя Рианнон Эванс предстала перед судьей за то, что нанесла "страдание или беспокойство" бывшей партнерше своего парня, Деборе Притерч. Ролики Эванс назвали "непристойными или грубо оскорбительными".

Прокурор Диана Уильямс заявила об этом в первом видеообращении к судьям в Карнарфоне на севере Уэльса: "Она продолжает пускать газы, разместив камеру на своих ягодицах".

22 декабря появилось еще три таких видео.

Уильямс рассказала, что в течение следующих нескольких дней были отправлены еще четыре подобных кадра, на которых изображено "мисс Эванс, которая пердит с лицом, улыбающимся в камеру".

Рианнон не остановилась и продолжала свою газовую атаку на Рождество и Новый год, несмотря на то, что полиция узнала о случившемся.

В заявлении потерпевшей Притерч, зачитанном в суде, говорится: "Я хотела бы чувствовать себя в безопасности в своем доме".

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Когда Эванс арестовали в ее доме в Карнарфоне, она призналась, что отправляла видео. Работницу магазина сначала обвинили в злонамеренном общении. Как оказалось, женщина прибегла к этому из-за того, что между ее любимым и его бывшей "существуют некоторые проблемы контакта с детьми".

Эванс получила 12-месячное общественное предписание и защитила свои действия в интервью изданию, назвав дело против нее "мелочным".

Она сказала: "Я никогда не думала, что пукание приведет меня в суд. Я думаю, что приговор немного чрезмерен и драматичен. Мы живем в очень "снежном" поколении. Я отправляла сообщения через WhatsApp. Я сожалею об этом, но, честно говоря, не думала, что буду здесь из-за чего-то подобного. Это мелочно. Я усвоила свой урок".

Эванс, которая, как утверждается, испытывает проблемы с психическим здоровьем, также получила 15 реабилитационных сеансов, 60-дневный мониторинг воздержания от алкоголя и двухлетнее запретительное постановление.

Она должна выплатить 100 фунтов (5190 грн) компенсации и 199 фунтов (10 325 грн) судебных издержек.

Напомним, мужчина установил скрытую камеру и потребовал от девушки секса. Она поступила неожиданно.

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