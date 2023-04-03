Кинолог назвал три популярные породы собак, которых следует избегать владельцам-новичкам: объяснение

Мужчина пояснил, почему именно эти породы могут стать "сюрпризом" для хозяев.

Дрессировщик собак рассказал, каких трех популярных пород следует избегать владельцам-новичкам.

Так, владелец кинологического центра, британец Адам Спайви поделился в своем TikTok видео, где призвал держаться подальше от немецких овчарок, французских бульдогов и кокер-спаниелов.

Он отметил, что эти животные могут стать сюрпризом для хозяев.

Под номером три – немецкая овчарка

Фото: pixabay.com

"Немецкая овчарка — благородная, верная, умная, интеллигентная семейная собака, однако они сильно перевоспитаны, и каждая вторая немецкая овчарка, которую мы видим, имеет проблемы, связанные с беспокойством. Это потому, что люди, покупающие их впервые, часто не знают, что делают, в результате чего немецкая овчарка может развиваться очень и очень быстро", — поделился он.

На втором месте – французский бульдог

Фото: pixabay.com

"Бульдоги по своей природе прекрасно ладят с людьми и детьми, однако они склонны к агрессии к животным, и мы часто видим это у французских бульдогов. Многие французские бульдоги, которых мы видим, сильно истощены, поэтому им нужны операции, чтобы помочь им дышать, и они могут очень быстро стать собственниками, потому что они вроде бы избалованы, маленькие дворняги. Не зная, что такое правильная социализация, французский бульдог может стать очень упрямым и проблемным", — рассказал Адам.

Номер один – кокер-спаниель

Фото: pixabay.com

"Правильно, это порода номер один, с которой мы имеем дело, суперумная, суперактивная. Но если вы не знаете, как управлять собакой с такой сильной рабочей этикой, с таким сильным интеллектом, она будет ходить воровать вещи", — отметил кинолог.

Несмотря на споры среди пользователей, видео быстро стало вирусным, набрав более 1,4 млн просмотров, 51 тысячу лайков и 1716 комментариев.

Напомним, под Киевом у котенка обнаружили бешенство. В Броварах и общинах района объявили карантин на два месяца.

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