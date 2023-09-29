Кинолог назвал три породы собак, которых он никогда бы не завел: объяснение

Основатель компании American Standard Dog Training, базирующейся во Флориде, США, назвал три породы собак, которых он лично не стал бы заводить как профессиональный дрессировщик.

Кинолог Гаррет Винг призвал держаться подальше от алабая, бладгаунда и чихуахуа. Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTok.

Номер один – алабай

Алабай / Фото: pixabay.com

"Начинаю с номера 1, среднеазиатской овчарки, также известной как алабай. Самцы могут весить более 77 с лишним кг, и они отличные опекуны скота, но проблема в том, что у меня нет скота", — пояснил он.

Винг, имеющий более чем 20-летний опыт дрессировки собак в правоохранительных органах, добавил, что если у вас дома есть скот, эта собака может быть полезна, чтобы "помочь защитить стадо".

На втором месте – бладхаунд

Бладхаунд / Фото: Getty Images

"Самцы могут весить до 50 кг", – пояснил он. "Но меня беспокоит не размер, а их жирная кожа. Из-за жирной кожи они воняют так, как ни одна другая собака. Меня не волнует, сколько раз вы их купаете, просто от них исходит запах, от которого трудно избавиться".

Под номером три – чихуахуа

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

"Если бы мне нужен был килограммовый демон из подземного мира, который не служил бы никакой другой цели, кроме как сидеть у меня на коленях и кусать все, что находится в пределах метра от меня, то я бы взял чихуахуа, но это будет трудная задача", – заявил Гаррет.

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