Кинолог с 30-летним стажем назвал 5 лучших пород собак для семьи с детьми: кто возглавил список

Лучшие породы собак для семей с детьми — топ-5 от кинолога / © pexels.com

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Кинолог и специалист по поведению собак Кейси Рэй назвал пять пород, которые, по его мнению, лучше всего подходят для семей с детьми. Именно этим собакам он доверяет больше всего, когда рядом находятся его внуки.

Об этом сообщило издание Express.

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Свой рейтинг специалист составил, опираясь на почти 30-летний опыт работы с собаками. По его словам, он выбирал породы, которые, как правило, легче адаптируются к жизни в семье и не требуют от владельцев значительного опыта в дрессировке.

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Интересно, что в пятерку не попал золотистый ретривер, которого часто считают одним из популярных вариантов для семей.

5. Гаванский бишон

Пятое место Кейси отдал гаванскому бишону — небольшой породе, которая является национальной породой Кубы. Эксперт назвал этих собак прекрасными компаньонами для всей семьи.

По его словам, гаванские бишоны требуют минимальной дрессировки. Благодаря небольшому размеру он также считает их удобным вариантом для семейной жизни.

4. Бернский зенненхунд

Следующим в списке оказался бернский зенненхунд. Несмотря на крупные размеры, Кейси сравнил представителей этой породы с плюшевыми мишками и отметил, что они хорошо чувствуют себя в семье.

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В то же время кинолог подчеркнул важность правильной социализации. Владельцам также следует учитывать размеры бернских зенненхундов и следить за их общением с детьми.

3. Лабрадор-ретривер

Третье место занял лабрадор-ретривер. Кейси назвал этих собак универсальными семейными компаньонами, с которыми можно вести активный образ жизни, ходить в походы или просто отдыхать дома.

Лабрадоров также ценят за общительность, преданность и ум. По мнению кинолога, эта порода хорошо подходит для жизни в семье.

2. Пудель

На втором месте оказался пудель. Кейси в первую очередь обратил внимание на высокий интеллект представителей этой породы.

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По его словам, пуделей можно обучать сложным командам и высокому уровню послушания, при этом они могут быть обычными домашними питомцами. Специалист также отметил, что редко сталкивается с реактивными или агрессивными представителями этой породы.

1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Первое место в рейтинге Кейси отдал кавалер-кинг-чарльз-спаниелю. Он считает этих собак надежными для семей с детьми разного возраста — от младенцев до детей постарше.

По словам специалиста, представители этой породы могут хорошо себя чувствовать даже в большой и активной семье, где вокруг постоянно что-то происходит.

В то же время Кейси подчеркнул, что решение завести собаку означает долгосрочную ответственность, которая, в зависимости от породы, может длиться 10, 15 или даже 20 лет. Перед выбором животного важно учесть особенности конкретной породы и необходимость надлежащей дрессировки.

Специалисты также рекомендуют не оставлять собак с детьми без присмотра, независимо от характера или породы животного.

Напомним, ранее популярные лабрадоры и золотистые ретриверы уступили место другим породам в подборке кинолога. Эксперт объяснил, каких собак рекомендует выбирать для семьи и почему.

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