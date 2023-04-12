Кишечная палочка и плесень: кисти для макияжа могут быть грязнее сидений унитаза – ученые

Ученый-косметолог утверждает, что большинство из людей недостаточно часто моют кисти для макияжа, поэтому на них накапливается очень много бактерий.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Согласно новому исследованию, проведенному косметическим брендом совместно с косметологом Карли Муслех, если не чистить кисти для макияжа, на них может остаться больше бактерий, чем на среднестатистическом сиденье унитаза.

В ходе исследования команда взяла две кисточки — чистую и грязную — и проверила их в конце двухнедельного тестирования, сравнив их с тампоном, взятым из сиденья унитаза.

Фото: Spectrum Collections

Исследователи посмотрели на хранение кистей в пяти разных местах, в том числе держатель туалетного столика в спальне, косметичка, сумка для кистей, ящик для кистей и держатель в ванной, и обнаружили, что в каждом месте нечистые щетки содержали столько же или более бактерий, чем сиденье унитаза.

Фото: Spectrum Collections

Результаты анализа образцов показали, что все неочищенные кисти для макияжа имели потенциальные следы кишечной палочки, дрожжей и плесени, которые могут привести к грибковым инфекциям, тогда как на чистых кистях для макияжа было гораздо меньше бактерий.

Компания опросила клиентов, как часто они чистят свои кисти: 40% респондентов признались, что чистят их только раз в две недели, а 20% признались, что чистят их раз в один-три месяца.

Ученый-косметолог Карли Муслех призвала людей чаще чистить кисти, потому что бактерии, оставленные на щетке, с большей вероятностью вернутся на ваше лицо при последующем нанесении макияжа.

Напомним, женщина шокировала фото, как черви ползают под кожей ее рук и ног. Паразиты также прятались в ее мозгу.

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