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Китай-Иран-Россия: таролог рассказала, сработает ли этот союз и с чем останется Кремль

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
1 мин
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Китай-Иран-Россия: таролог рассказала, сработает ли этот союз и с чем останется Кремль

Фото: facebook/Тарас Чмут

Сейчас Китай, Иран и Россия проводили совместную военно-морское обучение в Оманском заливе. Они продолжались до 19 марта.

К чему приведет углубление этого треугольного сотрудничества между странами, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua тарологиня Ирина Клевер.

“Они там о чем-то договорятся и начнут свои договоренности претворять в жизнь. Но они не смогут двигаться больше чем на 50%. Будет какой-нибудь фактор, который не будет пускать их дальше. Их союзники пойдут каждый своим путем. На полпути их пути соединяются, а затем каждый из них идет по своей траектории движения. Россия остается сама”, — отметила Ирина Клевер.

Напомним, что в аквапарке diRoma в бразильском городе Калдас-Новас восьмилетний мальчик упал с водной горки и погиб.

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Дата публикации
Просмотры
87
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