Китай придумал радикальный способ не дать водителям уснуть: технология уже на дорогах

В Китае будут бороться с сонными водителями / © Pixabay

Реклама

Китай запустил систему лазерных проекций на автомагистралях в провинции Шаньдун для борьбы с усталостью водителей. Технология использует цветные лучи (красный, зеленый, синий), которые создают динамическую визуальную среду.

Об этом пишет uniladtech.com.

Пилотные проекты стартовали в регионах Хунань и Шаньдун, а также в коридоре Шанхай-Чунцин. По итогам тестов власти рассматривают масштабирование системы на других автомагистралях страны.

Реклама

Система не устремляет свет в глаза и не использует стробоскопический эффект. Она влияет на периферийное зрение, заставляя мозг оставаться активным. По данным разработчиков, это снижает возможность сна на длинных ночных участках.

Дополнительно используется лазерная сигнализация на обочине: остановленные автомобили могут излучать мощный зеленый луч, который виден на большом расстоянии.

Технология не связана с конкретной моделью автомобиля, но влияет на безопасность дорожного движения — ключевой фактор для автопроизводителей и регуляторов. В отличие от систем помощи водителю (ADAS), речь идет об инфраструктурном решении.

Главное отличие от традиционных подходов — попытка компенсировать человеческий фактор, а не устранить его из-за электроники автомобиля. Это ставит систему в один ряд с дорожной разметкой нового поколения и интеллектуальными трассами.

Реклама

Ранее сообщалось, что современные автомобили обладают меньшим запасом прочности, главной причиной их ускоренного износа и поломок является не производитель, а ежедневные ошибки и пагубные привычки самих водителей. Больше об этом читайте в новости.