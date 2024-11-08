Китаянка оказалась на грани развода после рождения темнокожего сына: "Не была в Африке" — фото

Для молодой китаянки самый счастливый день ее жизни превратился в ужас после того, как ее муж попросил сделать тест на отцовство из-за подозрительно темной кожи новорожденного ребенка.

Об этом пишет Oddity Central.

30-летняя женщина из Шанхая отчаянно пыталась спасти свой брак после того, как родила темнокожего ребенка путем кесарева сечения. Женщина обратилась в социальные сети, чтобы рассказать свою печальную историю и попросить совета у других матерей, как справиться с этой ситуацией. Она утверждает, что после родов, когда ее муж впервые увидел своего сына, он смотрел на него растерянными глазами и отказывался брать на руки.

Женщина призналась, что ей тоже показалась странной темная кожа ребенка, и она смущалась, когда держала сына на руках, чувствуя необходимость объяснить, что "никогда не была в Африке и не знала ни одного темнокожего".

Муж женщины не только не проявил никакой радости или интереса к ребенку, но и попросил пройти тест на отцовство, чтобы доказать, что это его малыш. Женщина согласилась, но, несмотря на то, что знала, что это докажет отцовство ее мужа, она чувствовала себя обиженной своим мужем и сказала, что доверие между ними уже разрушено.

Китаянка родила темнокожего ребенка

Между тем пользователи Сети поторопились уверить ее, что темный оттенок кожи новорожденного абсолютно нормален.

"Это явление может происходить естественным образом у новорожденных, поскольку их кожная ткань тонкая, а кровообращение плохое", — прокомментировал один самопровозглашенный эксперт. Это очень распространенное явление, когда темно-красная кожа со временем становится белой.

"Это очень распространенное явление", – подтвердил кто-то другой. "Цвет кожи со временем посветлеет".

Другие были больше озабочены отношением мужчины и его недоверием к молодой матери, советуя ей провести долгий, трудный разговор с ним об их отношениях после того, как появятся результаты тестов на отцовство.

Напомним, мужчина пригрозил разводом из-за реакции жены на его сюрприз. Она не оценила презент.

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