Китаянка отпраздновала 124-летие: она обязана долголетием салу (фото)

Женщина, которой исполнилось 124 года, открыла секрет долгой жизни – она ест сало.

Об этом сообщает Need To Know.

Цю Чай родилась 1 января 1901 года и считается самым старым человеком в своем городе, а возможно, и во всем мире.

По состоянию на 1 января 2025 года Томико Итоока из Японии является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, которой исполнилось 116 лет. Так что, возможно, у японки появилась новая конкурентка – претендентка на рекорд.

Цю отпраздновала монументальный день рождения в своем доме, в окружении друзей и семьи. На фоне украшавших пространство красных фонарей и красной ковровой дорожки она раскрыла свои секреты долгой и здоровой жизни.

Бабушка отметила, что трехразовое питание, прогулки в саду или по соседству с домом и ежевечерний отход ко сну после 20:00 являются обязательными. Но еще важнее – есть простую еду из риса, смешанного с кусочком сала "размером с мячик для настольного тенниса".

Цю Чай / Фото: Jam Press

Несмотря на то, что врачи приказали ей есть меньше животного жира после перенесенных заболеваний глаз и ушей, она не собирается останавливаться в ближайшее время.

Документ Цю Чай / Фото: Jam Press

Цю из городка Хуаган до сих пор без проблем расчесывает волосы, кормит гусей и топит дрова. В детстве она также каждый вечер съедала большую миску лапши с растительным маслом. Однако сейчас она придерживается вышеупомянутого простого блюда из жирного риса, смешанного со злаками и свежими овощами.

Цю Чай / Фото: Jam Press

Она сама вырастила четырех детей в сложных условиях после преждевременной смерти мужа, а в возрасте 70 лет потеряла старшего сына.

Сейчас Цю Чай живет со своей 60-летней внучкой Цю Таохуа, и каждый год местные продолжают собираться, чтобы отпраздновать ее долгую жизнь.

Празднование 124-летия Цю / Фото: Jam Press

Напомним, ранее 110-летняя женщина раскрыла свой ежедневный секрет долгой жизни, который удивляет. Прабабушка Бриджит Грокке знает кое-что о том, как добиться успеха в старости.

Читайте также: