Китайцы массово притворяются родственниками умерших, чтобы посетить похороны: известна причина

В Китае блюдо с лапшой, которое подают в столовой похоронного бюро, неожиданно стало вирусным в социальных сетях, вызвав ажиотаж среди гурманов. Некоторые даже притворяются родственниками и плакальщиками, чтобы отведать популярное блюдо.

Об этом пишет BBC.

Все началось в похоронном бюро Эрлонг, расположенном в юго-западной провинции Гуйчжоу. Столовая бюро обычно обслуживает клиентов, однако после того, как слухи о непревзойденном вкусе лапши распространились в социальных сетях, место стало привлекать толпы посетителей.

Самым популярным видом лапши оказалось блюдо со свиным фаршем и арахисом, которое стоит всего 10 юаней за миску ($1,38). Ее вкус настолько ошеломил местных жителей, что они начали делиться впечатлениями в соцсетях. Один из пользователей на платформе Xiaohongshu (RedNote) прокомментировал: "Очередь за лапшой длиннее, чем очередь возложить цветы к покойному".

Притворяются скорбящими ради еды

Известность блюда привела к тому, что некоторые гурманы начали выдавать себя за родственников умерших, чтобы попасть в столовую. Один из работников Эрлонга рассказал Jiupai News: "Были люди, которые выдавали себя за родственников умерших. Их трудно отличить, когда становится многолюдно и с этим трудно справиться".

Очереди стали настолько длинными, что посетителям иногда приходится ждать несколько часов. Это создает неудобства для настоящих скорбящих, которые приходят в похоронное бюро по совсем другой необходимости.

Компромисс: лапша для всех, но с ограничениями

Чтобы снизить наплыв посетителей и избежать недоразумений, похоронное бюро решило предлагать 50 мисок лапши представителям общественности ежедневно – бесплатно. Но только при условии, что они не будут мешать настоящим скорбящим. "Мы обслуживаем только клиентов, которые приходят в похоронное бюро, чтобы решить свои дела. Но мы позволим представителям общественности попробовать лапшу, если это не мешает трауру", – отметил шеф-повар столовой.

Напомним, мужчина от скуки притворился преступником. Известно, что он учудил и чем это закончилось.

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