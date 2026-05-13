Китайская компания показала гигантского человекоподобного робота: что умеет GD01

Робот Unitree Robotics / © South China Morning Post

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила управляемого робота GD01, который внешне напоминает меха из фантастических фильмов и может передвигаться как на двух, так и четырех конечностях.

Об этом пишет South China Morning Post.

Разработка компании Ханчжоу имеет прочный корпус из сплава и предназначена для гражданской транспортировки. По данным производителя, вес работы вместе с пилотом составляет около 500 кг — примерно как рояль. Стартовая цена GD01 составляет 3,9 млн юаней, или около 574 тыс. долларов.

В демонстрационном видео видно, как робот с пилотом в кабине, расположенной в корпусе, двигается в двуножном режиме и рукой пробивает кирпичную стену. После этого GD01 изменяет конфигурацию и переходит в режим передвижения на четырех конечностях.

В Unitree Robotics назвали GD01 первым в мире серийным «трансформированным мехом».

Презентация прошла на фоне стремительного развития китайской робототехники. По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году на китайские компании приходилось почти 90% мировых продаж человекоподобных роботов.

Как сообщал South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в прошлом году Unitree поставила более 5500 человекоподобных роботов. Это свидетельствует о том, что китайские производители активно опережают американских конкурентов благодаря более низким производственным затратам и быстрому масштабированию производства.

К слову, шанхайский стартап DroidUp представил Moya – одного из самых реалистичных гуманоидных роботов. Он имеет «теплую» кожу (32-36 ° C), модульную конструкцию с изменяющейся внешностью и имитацию анатомических структур (мышц, жира). Moya воспроизводит эмоции мимикой, поддерживает зрительный контакт и мягкую походку. Разработчики предлагают использовать этот труд в медицине и образовании.

