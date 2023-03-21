Китайский телеканал представил ведущую с искусственным интеллектом: ее уже обвинили в пропаганде

Китайский государственный телеканал People's Daily представил ведущую новостей на базе искусственного интеллекта.

Диктор Рен Сяоронг будет работать круглосуточно, а в перерывах зрители смогут задавать ей вопросы через специальное приложение.

Об этом пишет Daily Mail.

Рен утверждает, что научилась навыкам "тысяч" ведущих, но может отвечать только на заранее поставленные вопросы. Ее ответы продвигают Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Зрители уже заметили это и обвиняют искусственный интеллект в пропаганде.

Так, один из зрителей отметил, что с Рен можно пообщаться о передовых технологиях, снижении налогов и сборов и политической конференции Китая "Две сессии". Однако ответы заранее написаны людьми и содержат правительственную пропаганду.

Рен Сяоронг был представлен в видео на платформе социальной сети Weibo.

"365 дней, 24 часа, я буду сообщать новости весь год, круглосуточно, без отдыха. На сайтах новостей или в студии, вы всегда будете меня видеть. Каждый разговор, каждая ваша обратная связь делают меня умнее", — говорит журналистка в ролике.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых тем переговоров – война РФ против Украины и китайский "мирный план". Во время встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским планом "мирного урегулирования в Украине" и "с уважением относится к инициативам Китая по этому поводу".

В МИДе Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну.

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