"Кладовка" – это не украинский: 6 уместных соответствий, которые стоит знать

Хотя небольшие помещения для хранения вещей есть почти в каждом доме, не все знают, как их правильно называть на украинском языке. Слово «кладовка» не является удельно украинским и относится к суржику, которого следует избавляться.

Об этом рассказала украинская актриса и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Хмельницкая, сама шутя использующая слово «закапЭлок», подчеркивает богатство украинского языка. Она привела полный список слов, которые можно использовать вместо русизма «кладовка».

Все эти варианты являются украинскими и уместными в разных ситуациях в зависимости от размера и назначения помещения:

кладовая

Ячейка

Кладовка

Закопелок

Укрытие

Закорочок

Выбрав один из этих ответчиков, вы значительно улучшите чистоту и благозвучие своей речи.

