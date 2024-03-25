Клиентка требует у маникюрного салона почти два миллиона долларов: что произошло

В США 23-летняя женщина подала в суд на маникюрный салон и требует 1,75 миллиона долларов США после того, как во время процедуры она заразилась вирусом простого герпеса.

Об этом пишет Mirror.

Неназванная женщина утверждает, что навестила салон PDX Nails в Портленде и попросила сделать ей маникюр с акриловыми ногтями.

Клиентка утверждает, что во время процедуры мастерица не надевала перчаток и хранила все необходимые инструменты и сверла в "мятной банке Altoids". Через несколько дней после маникюра женщина заметила на указательном пальце правой руки вокруг ногтя и кутикулы нечто вроде инфекции и отека, после чего почувствовала недомогание.

После виртуальной проверки состояния здоровья, как отмечено в судебных документах, она обратилась в отделение неотложной помощи и сдала мазок, показавший, что у нее герпетический лишай, также известный как генитальный герпес.

В судебных документах она утверждает, что не имела вируса до визита в маникюрше, и добавляет, что с момента установления диагноза у нее были болезненные вспышки инфекции.

В иске салон обвиняется в халатности и незаконных деловых практиках, а женщина требует возмещения ущерба.

Она рассказала, что с тех пор, как подхватила инфекцию, страдает регулярными обострениями и испытывает сильную боль. Она также отметила, что язвы на ее пальцах заставляют ее заклеивать их пластырем, что приводит к неудобным комментариям и вопросам от людей, из-за чего она чувствует себя неудобно и стыдно.

Это не первый случай, когда салон вынужден выплачивать деньги после того, как клиент подхватил инфекцию. В 2002 году женщина из Колорадо получила 3,1 миллиона долларов, когда подхватила герпес после маникюра с использованием грязных инструментов. В 2023 году женщина во Флориде получила 1,75 миллиона долларов от салона после того, как подхватила инфекцию, из-за которой потеряла ногу.

Герпес обычно передается через половой контакт, но можно заразиться, касаясь вещей, на которых есть вирус, например, сидений унитаза или постельного белья. Признаки герпеса могут появиться через 2–12 дней после заражения. Это могут быть пузырьки, лихорадка, отек и боли в мышцах. Если не лечиться, это может привести к появлению еще больших волдырей на зараженном участке – обычно во рту или вокруг интимных мест.

Напомним, мужчина страдает сверхредким синдромом "демонического лица", который делает всех похожими на сатану. Заболевание было зафиксировано всего 75 раз.

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