Клиническая смерть изменила жизнь девушки: что она увидела на "том" свете

Жительница США находилась в состоянии клинической смерти 8 минут / © pixabay.com

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Жительница США находилась в состоянии клинической смерти 8 минут и после этого резко изменила свою жизнь.

Что подтолкнуло ее к такому шагу и что она помнит о том моменте, когда была мертвой, пишет Daily Mail.

«Когда Брианна Лафферти перестала дышать на восемь минут в больнице Техаса, она не просто вернулась к жизни — она вернулась с сообщением.

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«Смерть — это иллюзия, и наше время на Земле — это не конец», — сказала она журналисту издания.

Ее чрезвычайное столкновение со смертью произошло только в 25 лет. Но вместо травматического опыта она ушла с глубоким чувством покоя, цели и изменившихся отношений с самой жизнью.

«Это изменило ход моей жизни — то, чего я боялась, больше не имело надо мной власти, а то, за чем я раньше гонялась, больше не казалось важным. Я вернулась с чувством своей миссии и глубокого уважения как перед жизнью, так и перед смертью», — говорит Лафферти.

Состояние клинической смерти длилось всего восемь минут, но чувство было такое, будто ее не было месяцами, говорит девушка. Она вспоминает, как услышала голос, который спрашивал, готова ли она принять смерть, когда столкнулась с вызовом, который, по ее мнению, решил, вернется ли она или нет.

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Брианна с детства сражалась с редким генетическим заболеванием мозга, которое называется миоклонусной дистонией. Оно вызывало болезненные мышечные спазмы и нервную боль, что затрудняло сон и жизнь. Но именно в 2017 году все стало так плохо, что ее тело истощилось.

Лежа на больничной койке рядом с матерью, Брианна перестала дышать. Ее сердце остановилось. Но через восемь минут, чудом, оно снова стало биться. Произошедшее между этим, по ее словам, изменило все.

Когда она потеряла сознание, Брианна услышала голос, спросивший, готова ли она умереть. Когда она ответила «да», то погрузилась в то, что она называет «полной тьмой». Вместо паники наступила ясность.

«Я была совершенно неподвижна, однако чувствовала себя полностью живым, осознанным и более собой, чем когда-либо прежде. Не было боли, только глубокое чувство покоя и ясности», — вспоминает девушка.

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В этом ином мире она уже не помнила своего человеческого «я». Она была невесома, отделена от своей физической формы — и осознавала, что то, что мы переживаем на Земле, быстротечно и хрупко.

«Там все происходит одновременно, будто времени не существует, однако царил идеальный порядок», — рассказывает Брианна о том мире.

Брианна оказывалась в ярко-синем тоннеле, «заполненном единицами и нулями», который, по ее мнению, символизировал математическую структуру Вселенной. Тот туннель открывался в белую комнату без дверей и окон — только больше цифр — прежде чем она попала в ряд ярких, сюрреалистических пейзажей.

В одной сцене существа, которых она не узнавала (но чувствовала с ними глубокую связь), спускались по заснеженным деревьям. Когда она подумала о том, что не любит снег, пейзаж сразу превратился в пышную, весеннюю атмосферу. В какой-то момент она научилась летать — но в конце концов ударилась о шест и потеряла руку. Но в отличие от того времени, когда она была жива на Земле, Брианна не чувствовала боли, когда получала травмы, и ей было интересно наблюдать, как окровавленная концовка отрастает.

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Ее последней остановкой была комната, где семь могущественных существ подарили ей свиток. Но прежде чем она успела разгадать его содержимое, вернулось и свое тело. Вернувшись в свое тело, она чувствовала себя так, словно ее не было уже несколько месяцев. Но на самом деле прошло всего восемь минут.

Ее выздоровление после клинической смерти было длительным — физически, эмоционально и духовно. Затем Брианна перенесла экспериментальную операцию на мозге, которая, по ее словам, была «чрезвычайно успешной» и помогла уменьшить симптомы болезни.

Хотя Брианна признает, что немного боится пережить еще один клинический опыт смерти, она верит, что все, что должно произойти, произойдет. «Теперь я живу с сердцем, исполненным благодарности, а не гнева».

Ранее сообщалось, что в Харькове медики «скорой» спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть.

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