Клиника обманом заставила 19-летнего парня увеличить грудь: подробности скандала

Китайская клиника обвиняется в том, что она обманом заставила 19-летнего парня с психическим расстройством увеличить грудь.

Об этом сообщает SCMP.

Мама парня по фамилии Лу из Уханя, провинция Хубэй, сказала, что ее сын перенес косметическую операцию 28 июля, следуя совету персонала местной клиники красоты.

"Когда наша семья услышала об этом, мы были шокированы. Это походило на то, что небо упало. Ему всего 19 лет", — сказала она.

Женщина утверждала, что ее сын, когда искал работу в клинике, узнал от персонала, что эта процедура позволит ему зарабатывать деньги с помощью прямых трансляций.

Раскрытые переписки ее сына с персоналом клиники в WeChat показали, что сначала он устраивался на работу, которая обеспечивала "полный пансион с ежемесячной зарплатой в 3000 юаней (400 долларов США)".

Когда парень спросил о возможности трудоустройства для мужчин в клинике, один из сотрудников сказал: "Вы можете сначала сделать операцию на груди и начать работать, как только выздоровеете".

Несмотря на то, что Лу выразил обеспокоенность по поводу того, что "косметические процедуры обычно предназначены для женщин", и сказал, что у него нет денег на операцию, персонал заверил его, что это "подойдет и для мужчин". Затем они убедили его оплатить операцию по частям, допустив, что он сможет погасить кредит от своих доходов от прямых трансляций.

"У нас много стримеров, которые делают здесь косметические операции и зарабатывают много денег. Некоторые платформы позволяют снимать деньги в течение недели, другие даже каждый день", — сказали ему.

В конце концов Лу взял кредит в размере 30 000 юаней (4000 долларов США), а затем еще 7000 юаней в течение двух лет, чтобы оплатить операцию.

"Операция сделала грудь моего сына размером B с двумя длинными шрамами под ними. Вид этих шрамов разрывает мне сердце", — сказала его мать.

После неоднократных переговоров имплантаты были удалены, что, по словам женщины, "вновь травмировало" ее сына. Она также поделилась медицинскими выводами, которые показали, что у ее сына есть интеллектуальные нарушения и умственные способности пятилетнего ребенка. Он также страдает депрессией, тревожностью и расстройствами сна.

Решив достичь справедливости, Лу обратилась за помощью к СМИ. Ху Цзюньцзе, адвокат из юридической фирмы Hubei Today Law Firm, рассказал Hubei Media Group: "Если человек недееспособен, опекун, в этом случае родители, должен подписать такие процедуры. Во-первых, деньги должны быть возвращены, а во-вторых, если был причинен любой ущерб, должна быть предоставлена компенсация".

Дело повлекло за собой бурную реакцию в социальных сетях: "Что? 19-летний парень? Увеличение груди? Я не могу поверить своим глазам", "Делать грудные имплантаты 19-летнему парню с интеллектом пятилетнего ребенка. Эти люди звери", "Это больше чем возмутительно. Некоторые косметические клиники ничем не отличаются от мошенников".

Напомним, женщина-киборг вставила внутрь тела прах своего покойного мужа. Также она посвятила любимому еще одну модификацию.

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