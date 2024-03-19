Клонировал и продавал: фермер может сесть за решетку за разведение гигантских "овец-мутантов" (фото)

Ему грозит пять лет заключения.

Фермеру, тайно купившему части крупнейших в мире овец, грозит тюрьма.

Об этом пишет Metro.

Артур Шубарт – он же Джек – купил части защищенного мутантного вида, чтобы незаконно разводить скот, который потом мог продать за 10 000 долларов. Он хотел использовать ткани и яички аргали Марко Поло из Кыргызстана, чтобы вывести еще больше овцу для продажи в частные охотничьи заповедники.

Он совершал преступления в Грейт-Фоллз, штат Монтана, с 2013 по 2021 год вместе с пятью другими людьми. Недавно он признал обвинения в торговле дикими животными.

Его ранчо площадью 215 акров в Воуне специализируется на покупке, продаже и разведении "альтернативного скота" – горных овец, горных коз и других копытных, по словам прокуроров.

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Самцы Марко Поло, происходящие из гор Памира в Центральной Азии, могут весить более 22 килограммов, а размах их рогов превышает 1,5 метра.

Овцы Марко Поло находятся под угрозой исчезновения и считаются национальным достоянием. Кроме того, они находятся под международной защитой, запрещенные в Монтане, чтобы оградить местных овец от болезней и гибридизации.

Но Шубарт поставил под угрозу "целостность дикой природы в Монтане", завозя части овец аргали в штат в надежде на выведение массового гибрида.

Помощник генерального прокурора Тодд Ким сказал: "Это была дерзкая схема по созданию массовых гибридных видов овец для продажи и охоты на них как на трофеи. Реализуя этот план, Шубарт нарушил международное право и Закон Лэйси, защищающих жизнеспособность и здоровье местных популяций животных".

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Закон запрещает торговлю дикими животными, которые были похищены, захвачены, перевезены или проданы с нарушением федерального законодательства или законодательства штата.

Шубарт и его заговорщики подделали сертификаты ветеринарного контроля и ложно утверждали, что овцы принадлежат к разрешенным законом видам, чтобы они могли продавать запрещенных овец за пределами Монтаны, говорится в решении суда.

Он направил генетический материал запретных овец в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые он имплантировал собственным овцам, заявили в прокуратуре. В результате появился один чистый генетический самец Марко Поло огромных размеров, которого он назвал "король гор Монтаны", сообщил суд.

По оценкам, гибридная овца имела рост более 125 см и вес свыше 145 кг, что больше 120 см и 140 кг у обычного Марко Поло.

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Шубарт сговорился с другими лицами использовать сперму "короля гор Монтаны" для искусственного оплодотворения других пород для создания гибридных овец, говорится в судебных документах.

По словам прокуроров, он продавал его сперму непосредственно пастухам из других штатов.

Утверждается, что фермер согласился продать одного наследника двум людям в Техасе за 10 000 долларов и, как сообщается, застрелил одну из овец из винтовки с лазерным прицелом.

Кроме того, Шубарт незаконно купил генетический материал у овцы бигхорна из Скалистых гор, чтобы продать его покупателям в других штатах. Это самая большая дикая овца в Северной Америке, ее рост составляет около 90 см и она может весить более 21 килограмма.

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Шубарт заплатил охотнику 400 долларов за яички одного из них, застреленного в Монтане, чтобы разводить больше особей этого вида и скрещивать их с баранами аргали.

Шубарту грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов США за каждое обвинение.

Вынесение приговора запланировано на 11 июля.

Несколько дней назад Шубарт написал на своей странице в Facebook, где разместил многочисленные фотографии скота: "Мы не можем продать овец уже около трех лет. Впервые за 80 с лишним лет я разорен".

Напомним, в США родился редкий теленок с двумя лицами. Его назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

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