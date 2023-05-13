Клоп-солдатик: стоит ли избавляться от этих жуков в саду и на грядке

С наступлением весны просыпаются всевозможные насекомые. В частности и клоп-солдатик, которого в народе называют казачком, солдатиком, красным клопом и т.д. Как избавиться от незваных гостей?

В саду клоп-солдатик является одним из самых распространенных видов насекомых. Его можно встретить повсюду. Для животных или человека это насекомое не опасно, но оно может доставить немало неприятностей на даче. Как избавиться от жука-солдатика?

Чем опасен клоп-солдатик на участке

В основном это насекомое питается соком деревьев, гнилыми фруктами, пыльцой цветов, семенами растений. Не прочь он также полакомиться и червями или улитками. Иногда содатики едят даже друг друга.

Обитают они чаще всего в кустах, на деревьях, на заборах. При этом скапливаются в достаточно большую группу особей, перемещаясь по земле тоже группой. Выглядит это часто довольно неприятно. Главная особенность солдатиков заключается в их яркой окраске — красное тельце покрыто черными точками или удивительным узором.

Даже в густой траве они хорошо видны. Поэтому клопы-солдатики часто становятся добычей для летучих мышей, птиц, пауков. Чтобы защититься, насекомые выделяют едкий неприятный запах, который для человека практически неуловим.

Опытные садоводы не рекомендуют полностью уничтожать колонию солдатиков на своем участке. Все же они помогают очистить ее от гнилых фруктов, улиток. Но регулировать численность насекомых все же нужно. Иначе их племя может сильно разгуляться. Для борьбы можно использовать пестициды или инсектициды, продаваемые в специализированных магазинах. Однако следует помнить, что они также наносят вред растениям вокруг.

Клоп-солдатик: как избавиться

Если вы против использования химии, можно бороться с этими насекомыми с помощью световых ловушек. Насекомое привлекает свет и оно заманивается на липкую поверхность, из которой уже не может выбраться. Для растений такой способ полностью безопасен, однако на липкой ленте место ограничено, поэтому придется время от времени класть новые.

Еще один способ борьбы с солдатиками – приготовить отвар из лука. Для этого нужно взять на ведро воды 250 г лука и полить почву вокруг зараженных насекомыми растений (на один квадратный метр 1 ведро). Хорошо борется с ними хозяйственное мыло (целый кусок ведра воды) или горчичный порошок (100 г ведро воды).

Можно посадить на участке цимицифугу. Запах этого растения отпугивает солдатиков, поэтому они перейдут жить на другое место.

Как понять, что растения повреждены клопом-солдатиком

На растениях будет хорошо заметно нетипичное для сезона опадание бутонов или цветов после окончания цветения. Дело в том, что им просто не хватает питания, потому что солдатики и их личинки высасывают все соки. Особенно хорошо заметно заражение капусты. На листьях появляются хорошо заметные следы желтого цвета – это проколы от хоботков.

Поврежденные клопом-солдатиком укроп и кориандр очень быстро высыхают. Молодые всходы моркови и свеклы тормозятся в развитии, потому что не получают нужного питания. Листья также могут скручиваться, высыхать.

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