"Клубничка" с большим обманом: женщина два года занималась сексом с "мужчиной", а он оказался женщиной

В Великобритании женщина обратилась в суд с иском против бывшего возлюбленного, который оказался женщиной. Она обвиняет партнершу в обмане во время секса и отмечает, что встречалась с ней два года, считая, что это мужчина.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждала, что дважды имела половой контакт с "мужчиной" и даже планировала выйти за него замуж до того, как узнала его настоящий пол.

40-летний Блейд Сильвано предстал перед судом по обвинению в "изощренной афере", когда он обманом заставил женщину поверить, что она — мужчина.

Пара познакомилась в 2016 году на сайте знакомств. Там Сильвано искала себе партнершу, отметив, что она – мужчина. Они впервые встретились лично в декабре того же года и "поцеловались", а затем дважды вступили в "половой акт", как рассказали присяжным.

Адвокат потерпевшей на суде заявил, что Сильвано продолжал скрывать свою подлинную личность, используя "неизвестный предмет" для проникновения, и всегда носил футболку и боксерские трусы.

Шокированная жертва узнала настоящий пол своего "возлюбленного" через Facebook только спустя почти два года после того, как они встречались и даже планировали свадьбу. Поэтому потерпевшая обратилась в суд, подчеркивая, что она думала, что у нее гетеросексуальные отношения, обвинив партнершу в обмане и принуждении ее к нетрадиционному сексу.

Сторона защиты настаивает, что у пары были такие "ролевые игры", а подозреваемая никого не обманывала. Суд еще продолжается.

Напомним, в Чехии 30-летнего мужчину обнаружили мертвым в его собственной квартире. Оказалось, что он погиб из-за секс-игрушки, которая ударила его электрическим током.

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