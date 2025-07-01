Клык из титана: медведю поставили самую большую зубную коронку в истории стоматологии

Бурый медведь получил самую большую в мире стоматологическую коронку

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Бурый медведь Тундра из зоопарка «Лейк-Сюпериор» в Миннесоте, США, вошел в историю стоматологии, когда получив самую большую в мире зубную коронку — серебристый титановый клык.

Об этом пишет Live Science.

Тундра сломал один из четырех своих основных клыковых зубов и нуждался в первой в своем роде титановой коронке для защиты остатков зуба и нормального питания. Ветеринарный стоматолог установил специально разработанную металлическую коронку в ходе успешной часовой операции в зоопарке 23 июня.

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«Бурый медведь Тундра только что создал стоматологическую историю! Мы рады сообщить, что Тундра официально получил первую в истории полностью металлическую коронку, установленную медведю, и это также самая большая ветеринарная коронка, когда-либо созданная в мире», — сообщил представитель зоопарка Лейк-Сюпериор.

Тундра впервые сломал свой правый клык в 2023 году. Сначала стоматолог зоопарка запломбировал сломанный зуб, но когда Тундра позже снова травмировал тот же зуб, команда зоопарка решила, что ему нужна полная коронка. Тундры из воскового слепка травмированного зуба.

Шестилетний бурый медведь весит около 360 килограммов и, стоя на двух лапах, достигает высоты около 2,4 метра. Для защиты персонала Тундру седировали при установке новой коронки. Группа быстрого реагирования зоопарка Лейк-Сюпериор также караулила, пока работал ветеринарный стоматолог, на случай, если Тундра вдруг проснется до завершения процедуры. Но к счастью для всех этого не произошло, и вся процедура прошла по плану.

Операция прошла успешно, и Тундра снова может нормально есть. Его новая серебристая коронка должна защитить клык от дальнейших травм и бактериальных инфекций.

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"У него теперь есть блестящая улыбка", - пошутила менеджер по маркетингу зоопарка Кэролайн Раутли.

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