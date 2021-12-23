Клюв в хрустящем тесте: женщина нашла целую куриную голову в коробке горячих крылышек известного фастфуда

В свою очередь KFC пригласила ее в заведение, чтобы показать, как происходит приготовление, и убедить, что в горячих крылышках больше не окажутся куриные головы.

В пригороде Лондона женщина нашла целую куриную голову в коробке горячих крылышек всемирно известного фастфуда KFC.

Об этом сообщает The Sun.

На опубликованном в Сети снимке видна куриная голова с глазами и клювом в хрустящем тесте прямо из жаровни.

Компания KFC в Twitter прокомментировала, что была "удивлена" как эта голова проникла к крылышкам.

"Мы подошли к инциденту чрезвычайно серьезно — уже приняли дальнейшие меры с нашими поставщиками, а также переучили наши команды, чтобы предотвратить повторение этого", — рассказали в компании.

Женщине, нашедшей в фастфуде куриную голову, вручили подарок от KFC. Также ее вместе с семьей пригласили в заведение, чтобы показать, как происходит приготовление, и убедить, что в горячих крылышках больше не окажутся куриные головы.

В свою очередь читатели бурно отреагировали на этот инцидент в комментариях.

"Мне бы очень хотелось вернуться назад во времени на 2 минуты, когда я этого еще не видел";

"По крайней мере, ты знаешь, что это настоящая курица".

От комментариев не удержались и вегетарианцы:

"Если вы едите мясо, вам не на что жаловаться, вы просто столкнулись с реальностью";

"Если вы не можете понять, что ваша еда является мертвым животным, вам не следует есть мясо".

Напомним, что в 2018 году в Доме профсоюзов на годовщину Революции Достоинства открыли фастфуд KFC.

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