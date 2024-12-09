Книга рекордов Гиннеса отменила попытку самого длинного непрерывного поцелуя: названа ужасная причина

Самый длинный поцелуй в истории длился 58 часов и 35 минут.
Книге рекордов Гиннеса пришлось отменить попытку самого длинного непрерывного поцелуя по ужасающей причине.
Об этом говорится на официальном сайте.
В 2013 году тайская пара Эккачай и Лаксана Тиранараты достигли самого длинного поцелуя в истории – 58 часов и 35 минут.
Этот поцелуй был частью супер-поцелуйного мероприятия, организованного Ripley's Believe It or Not! в Паттайе, Таиланд, который начался 12 февраля и завершился двумя днями позже, в День святого Валентина.
В том году было девять пар, четыре из которых побили предыдущий рекорд в 50 часов 25 минут, установленный годом ранее.
Супруги Тиранаратов ранее установили рекорд в 2011 году и получили за победу примерно 2700 долларов и два кольца с бриллиантами.
Но, несмотря на всю эту шумиху, Книга рекордов Гиннеса вскоре деактивировала эту категорию рекордов, поскольку соревнование стало "слишком опасным, а некоторые правила противоречили ее обновленной политике".
Правила записи
- Поцелуй должен быть непрерывным и губы должны все время прикасаться. Если губы разойдутся, пара немедленно дисквалифицируется.
- Участники могут употреблять жидкость через соломинку при попытке, но опять же губы не должны разъединяться.
- Пара должна быть все время в сознании.
- Участники должны стоять при попытке и не могут поддерживать друг друга никакими вспомогательными средствами.
- Перерывы на отдых не разрешаются.
- Взрослым не разрешается использовать подгузники или пеленки или прокладки от недержания мочи.
- Пары могут пользоваться туалетом, но должны продолжать целоваться, пока они идут в сопровождении следящего за обманом судьи.
Опасности мероприятия
Поскольку рекорд становился все длиннее и длиннее, а перерывы на отдых не разрешались, некоторые участники были подвержены опасностям, связанным с депривацией сна, например, психозу.
Книга рекордов Гиннеса утверждает, что ранее уже были случаи, когда участники соревнований страдали негативными последствиями.
Рекордсмены 1999 года, Кармит Цубера и Дрор Орпаз, были "едва в сознании" после поцелуев в течение 30 часов и 45 минут. После победы они едва не потеряли сознание и были доставлены в медучреждение, где получили лечение от усталости.
В 2004 году Эндрю Сарти пришлось реанимировать кислородом после того, как он целовался с девушкой Анной Чен в течение 31 часа и 18 минут. Во время этой попытки у него начались мышечные судороги, и Анне пришлось делать ему массаж.
Напомним, в 86 лет умерла обладательница самых длинных ногтей на ногах в мире. Она установила рекорд еще в начале 90-х и впоследствии от нее ушел муж.
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