Книга рекордов Гиннеса отменила попытку самого длинного непрерывного поцелуя: названа ужасная причина

Книге рекордов Гиннеса пришлось отменить попытку самого длинного непрерывного поцелуя по ужасающей причине.

Об этом говорится на официальном сайте.

В 2013 году тайская пара Эккачай и Лаксана Тиранараты достигли самого длинного поцелуя в истории – 58 часов и 35 минут.

Этот поцелуй был частью супер-поцелуйного мероприятия, организованного Ripley's Believe It or Not! в Паттайе, Таиланд, который начался 12 февраля и завершился двумя днями позже, в День святого Валентина.

В том году было девять пар, четыре из которых побили предыдущий рекорд в 50 часов 25 минут, установленный годом ранее.

Супруги Тиранаратов ранее установили рекорд в 2011 году и получили за победу примерно 2700 долларов и два кольца с бриллиантами.

Эккачай и Лаксана Тиранараты / Фото: Guinness World Records

Но, несмотря на всю эту шумиху, Книга рекордов Гиннеса вскоре деактивировала эту категорию рекордов, поскольку соревнование стало "слишком опасным, а некоторые правила противоречили ее обновленной политике".

Правила записи

Поцелуй должен быть непрерывным и губы должны все время прикасаться. Если губы разойдутся, пара немедленно дисквалифицируется. Участники могут употреблять жидкость через соломинку при попытке, но опять же губы не должны разъединяться. Пара должна быть все время в сознании. Участники должны стоять при попытке и не могут поддерживать друг друга никакими вспомогательными средствами. Перерывы на отдых не разрешаются. Взрослым не разрешается использовать подгузники или пеленки или прокладки от недержания мочи. Пары могут пользоваться туалетом, но должны продолжать целоваться, пока они идут в сопровождении следящего за обманом судьи.

Опасности мероприятия

Поскольку рекорд становился все длиннее и длиннее, а перерывы на отдых не разрешались, некоторые участники были подвержены опасностям, связанным с депривацией сна, например, психозу.

Книга рекордов Гиннеса утверждает, что ранее уже были случаи, когда участники соревнований страдали негативными последствиями.

Рекордсмены 1999 года, Кармит Цубера и Дрор Орпаз, были "едва в сознании" после поцелуев в течение 30 часов и 45 минут. После победы они едва не потеряли сознание и были доставлены в медучреждение, где получили лечение от усталости.

В 2004 году Эндрю Сарти пришлось реанимировать кислородом после того, как он целовался с девушкой Анной Чен в течение 31 часа и 18 минут. Во время этой попытки у него начались мышечные судороги, и Анне пришлось делать ему массаж.

