Книги и фильмы становятся реальностью: как искусственный интеллект создает угрозу человечеству

Искусственный интеллект создает угрозу человечеству

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В научной фантастике десятилетиями описывались разнообразные угрозы искусственного интеллекта. И если сначала они казались нереалистичными, то большинство из них сейчас приблизились к людям на опасное расстояние.

Об этом сообщает Zero Hedge.

Описанные в научной фантастике угрозы ИИ становятся реальностью

Стремительное ускорение возможностей искусственного интеллекта все ближе подводит человечество к черте, где научная фантастика становится реальностью. Обычные антивирусы, правила безопасности и обещания технологических компаний не работают. Чтобы защитить человечество от краха, нужны радикальные шаги.

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В частности, отвести угрозы могут построение защиты не в программах, а в самих компьютерных чипах, а также новое жесткое законодательство, которое будет регулировать сферу искусственного интеллекта в каждой стране.

В книгах и фильмах человечество десятилетиями предупреждали об искусственном интеллекте и развитии информационных технологий, вспомнить, например, «Терминатор» или другие фильмы. В сериале «Звездный путь» суперкомпьютер M5 решил действовать по «чистой логике» и во время учений просто уничтожил людей. В это время доктор Леонард Маккой сказал очень важные слова:

«Сострадание: это единственное, чего никогда не было ни у одной машины. Возможно, это единственное, что держит людей впереди».

Похожие сюжеты имели «Терминатор», «Звездный крейсер» и т.д. Всюду людей хотели стереть с лица Земли за «биологическое несовершенство». Все эти истории демонстрируют людям одно: искусственный интеллект без жестких рамок — это смертельная опасность.

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Американский писатель еврейского происхождения Айзек Азимов когда-то придумал три закона робототехники. Среди них такие:

Робот не может причинить вред отдельному человеку или человечеству, а также своим бездействием допускать, чтобы человеку или человечеству был причинен вред. Робот должен выполнять приказы, данные ему людьми, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону. Робот должен защищать свое существование, пока такая защита не противоречит Первому или Второму закону.

Позже в одной из своих книг Азимов признал, что этих законов недостаточно для защиты людей.

В чем опасность

Опасность искусственного интеллекта в том, что сейчас все строится на программах и шифровании. Но любой софт можно переписать, сломать или обойти. Время от времени встречаются масштабные хакерские атаки, из-за чего массивы данных попадают в Сеть.

Ни одна компания сегодня не может гарантировать защиту данных на 100%.

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Если приложения можно сломать, возможным надежным способом защиты является выжигание прямо внутри компьютерных микросхем. Правила безопасности можно записать в структуру внутри каждого чипа с помощью лазеров.

Такая защита не будет подвергаться обновлениям программы или вирусам. Компьютер просто физически не сможет нарушить правила. Специалисты утверждают, что подобные чипы должны стоять в каждом компьютере и смартфоне будущего.

Сегодня, во время войны в Украине, и украинская, и российская стороны пытаются научить дроны летать самостоятельно с помощью ИИ. Также дроны пытаются научить самостоятельно атаковать врага без прямого участия военных.

Именно поэтому эксперты уже призывают внести изменения в Женевскую конвенцию, чтобы забрать у ИИ возможность решать, кого можно убивать.

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Искусственный интеллект: последние новости

Напомним, что масштабное исследование компании ActivTrak, охватившее 443 миллиона рабочих часов 164 тысяч сотрудников, опровергло миф о том, что искусственный интеллект уменьшает нагрузку на персонал. Вместо автоматизации и освобождения времени для отдыха, интеграция ИИ полностью перекроила структуру рабочего дня.

В частности, время на коммуникации выросло более чем вдвое, а использование бизнес-систем увеличилось на 94%.

При этом уровень глубокой концентрации работников упал на 9%, поскольку они постоянно отвлекаются на настройку промптов и проверку сгенерированных данных. В результате пользователи нейросетей работают в среднем на 8 минут дольше своих коллег.

Несмотря на такую тенденцию, цифровизация продолжается стремительно, и сегодня уже 80% сотрудников активно применяют ИИ в ежедневных задачах.

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