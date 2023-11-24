Книжный клуб читал один роман последние 28 лет: в чем его особенность

Калифорнийский книжный клуб недавно завершил первое чтение "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса, общеизвестно сложной книги, которую он начал читать 28 лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

Джеймс Джойс однажды сказал, что требование, которое он выдвигает своему читателю, заключается в том, что он "должен посвятить всю свою жизнь чтению его работ", и некоторые люди действительно восприняли эти слова близко к сердцу. Например, члены калифорнийского книжного клуба провели последние 28 лет своей жизни, расшифровывая страницу по странице книги "Поминки по Финнегану", пытаясь разгадать ее многочисленные загадки.

Эту книгу настолько сложно читать, что ни один человек не может по-настоящему сказать, что "понял ее", что делает ее идеальным для общественного чтения. Судя по всему, произведение написано запутанной смесью заново изобретенных слов, игр слов и аллюзий, ссылается примерно на 80 языков, и люди даже не могут договориться о том, где происходит действие книги или кто ее персонажи.

Группа чтения "Поминок по Финнегану", 2008 год. / Фото: theguardian.com

Джерри Фиалка, режиссер-экспериментатор из Вениса, штат Калифорния, в 1995 году организовала книжный клуб, посвященный исключительно "Поминкам по Финнегану". От 10 до 30 человек приходили на ежемесячные встречи в местной библиотеке, чтобы прочесть две страницы и обсудить свое мнение. В конце концов они снизили темп до одной страницы на встречу, чтобы дать себе больше времени для дискуссий, поэтому следующие 28 лет они провели, просматривая книгу только один раз. Хотя некоторые участники с годами ушли, а другие присоединились к группе, Фиалка и некоторые из начальной группы по-прежнему встречаются ежемесячно, только теперь они делают это через Zoom.

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Интересно, что книжной группе Фиалки потребовалось больше времени, чтобы закончить чтение, чем Джеймсу Джойсу, чтобы написать этот роман, — 17 лет, среди которых четырехлетний период почти полного писательского кризиса. К сожалению, автор умер вскоре после публикации, поэтому у него не было времени объяснить свои произведения или хотя бы дать какие-то подсказки, поэтому читатели должны разгадать эту литературную загадку.

"Во время встречи у меня открыто 30 разных вкладок Википедии", — рассказал 38-летний Питер Квадрино. "Вы всегда узнаете какую-то новую историческую личность или событие. Такое ощущение, будто мой мозг только что принял душ. Это так освежает".

Группа читателей Джерри Фиалки прочла последнюю страницу 628-страничной книги в октябре, но это ознаменовало лишь конец их первого прочтения, а не конец книжного клуба. И они не планируют переходить на другую книгу.

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"Мы не закончили. Последнее предложение книги заканчивается в середине предложения, а затем начинается в начале книги. Это циклично. Это никогда не заканчивается", — сказала Фиалка. "Следующей книги нет, мы читаем только одну книгу. Навсегда".

Этот калифорнийский книжный клуб не единственный, посвященный "Поминкам по Финнегану". Фиалка сказала, что он знает как минимум 52 активных человека, в том числе одного из Цюриха, Швейцария, который читал заведомо сложную книгу Джойса около 40 лет. Только сейчас он читает ее в четвертый раз, причем на первое ушло "всего" 11 лет.

Напомним, опальный священник женился на своей юной ученице. Пара сбежала в Италию.

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