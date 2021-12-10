Книжный рекорд: первое издание книги о Гарри Поттере продали за почти полмиллиона долларов

Книжный рекорд: первое издание книги о Гарри Поттере продали за почти полмиллиона долларов

Книга вышла в 1997 году.

В Соединенных Штатах за почти полмиллиона долларов продали на аукционе первое издание книги о Гарри Поттере.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 декабря.

Цена за книгу составила 471 тыс. долларов – это мировой рекорд для художественного произведения двадцатого столетия. Издание выставил на торги американский коллекционер. Книга вышла в 1997 году в Британии. С такой обложкой было напечатано всего полтысячи экземпляров. На момент выхода Гарри Поттер и философский камень стоил 10,99 фунта.

В общем, британская писательница Джоан Роулинг написала семь книг о мальчике-волшебнике. Их перевели на 80 языков мира. Книги были проданы тиражом в 500 миллионов экземпляров.

В США за почти пол миллиона долларов продали первое издание книги о Гарри Поттере | Новости мира

Как сообщалось, 1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет специальный ретроспективный эпизод со всеми ключевыми актерами поттерианы и режиссером Крисом Коламбусом. Новогодний выпуск будет посвящен 20-летию первого фильма из серии.