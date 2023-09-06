Коала-воришка устроил налет на ферму, объелся и не смог убежать – фото

Коалу Клода разоблачили как серийного вора на австралийской ферме.

Об этом пишет BBC.

В течение нескольких недель владелец питомника Хамфри Херингтон ломал голову над тем, чтобы идентифицировать неуловимого вора, пожирающего его саженцы.

Сначала он подумал, что это козы, а потом – надоедливый опоссум.

Меньше всего он ожидал, что как-то придет на работу и обнаружит коалу, ошеломленного и слишком наеденного, чтобы двигаться, окруженного ободранными эвкалиптовыми растениями.

Коала объелся на ферме и не смог убежать / Фото: BBC

"Однажды утром мы пришли на работу, а он сидел на шесте. И в то утро исчезло много растений... Я думаю, в тот день он, видимо, очень плотно наелся и слишком устал, чтобы вернуться к своему дереву".

Когда Клода разоблачили как похитителя листьев, Херингтон осторожно завернул его в полотенце и перенес к деревьям примерно в 300 метрах.

"Но через несколько дней он вернулся и продолжил свои ночные визиты", – сказал он.

Впрочем, мужчина не сердится, его это даже радует.

"Я просто не мог поверить, что это был коала", — сказал он. "Я был в шоке, но также несколько ошеломлен".

По иронии судьбы растения, которые съел Клод, выращивались для коал в регионе — этот вид находится под угрозой исчезновения.

Сотрудники строят забор, который защитит от коал, вокруг своих столов для рассады, чтобы не допустить туда больше Клода, чье поедание нескольких тысяч растений обошлось питомнику в 6000 австралийских долларов (3800 долларов США).

Напомним, 5-летний мальчик заказал гидромассажную ванную и кучу игрушек. Известно, на какую сумму он устроил шоппинг.

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