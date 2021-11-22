Коалы оказались на грани вымирания: животным грозят урбанизация и пожары

Лесные пожары унесли жизни пяти тысяч коал.
Коалы оказались на грани вымирания: могут исчезнуть уже через 30 лет.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.
О том, что сумчатые мишки могут навсегда исчезнуть, предостерегают ученые Сиднеевского университета. По их наблюдениям, этим животным угрожают урбанизация, вырубка деревьев и лесные пожары. Только за два последних года в Австралии в огне погибли пять тысяч коал. Также их все чаще сбивают автомобили на трассах.
Зоозащитники призывают австралийские власти строить для коал безопасные переходы через автомагистрали и ограничить скорость на дорогах.
Как сообщалось, коал, обитающий на восточном побережье Австралии, планируется поместить в список животных, которым грозит вымирание. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал. Чтобы спасти животных, их хотят охранять по закону.
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