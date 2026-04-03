Коалы захватили остров в Австралии: почему туристы массово едут на Реймонд

Крошечный остров Реймонд в Австралии, где нет привычной туристической инфраструктуры, каждый год привлекает тысячи посетителей. Главная причина — возможность увидеть коал в дикой природе буквально во время обычной прогулки.

Об этом сообщило издание National Geographic.

Остров расположен в регионе озер Гиппсленд в восточной части штата Виктория. Его площадь составляет менее трех квадратных миль, а добраться сюда можно только на пароме из города Пейнсвилл. Переправа длится около пяти минут и является бесплатной для пешеходов. Из-за отсутствия отелей, магазинов и ресторанов туристам советуют оставлять транспорт и пользоваться инфраструктурой на материке.

Несмотря на компактные размеры, остров известен своей популяцией коал — здесь их насчитывают около 300 особей. Эти животные не являются коренными жителями Реймонда: их завезли в 1950-х годах в рамках природоохранной программы. Сегодня же они стали главной природной достопримечательностью острова. По словам местных специалистов, во время экскурсии продолжительностью около часа посетители могут увидеть десятки коал.

Туристам советуют внимательно смотреть на верхушки деревьев, ведь коалы большую часть времени проводят на эвкалиптах. В то же время ориентиром могут быть и следы жизнедеятельности животных на земле. Самыми активными коалы являются утром и в сумерках, когда они передвигаются в поисках пищи. В течение остальных суток — до 20 часов — они спят, что затрудняет их обнаружение.

Лучший период для наблюдения — с сентября по ноябрь. Именно тогда молодые коалы оставляют сумку матери и передвигаются вместе с ней, что делает их более заметными для людей.

Кроме коал, на острове обитает разнообразная фауна. Здесь насчитывается более тысячи восточных серых кенгуру, встречаются ехидны, а также живет один спасенный вомбат. Зафиксировано более 170 видов птиц, среди которых кукабары, розелы и другие. Весной и осенью остров становится местом остановки для мигрирующих птиц, в том числе редких видов.

Биоразнообразие распространяется и на окружающие воды: в этом регионе обитает небольшая популяция дельфинов буррунан — вида, который встречается только в озерах Гиппсленд и заливе Порт-Филлип.

В то же время посетителям напоминают о правилах поведения: коалы являются дикими животными, поэтому важно соблюдать дистанцию и не создавать шума. Это необходимо как для безопасности людей, так и для сохранения животных.

История острова насчитывает тысячи лет. Территория была заселена представителями аборигенных народов гунайкурнай, в частности татунгалунг, еще около 40 тысяч лет назад. В XIX веке остров колонизировали европейцы и назвали в честь местного магистрата Уильяма Оделла Реймонда. Впоследствии он развивался как рыболовный центр, однако после запрета коммерческого рыболовства эта деятельность прекратилась.

Сегодня остров остается малоразвитым с точки зрения инфраструктуры. Значительная его часть находится под природоохранной защитой или в управлении коренных общин.

