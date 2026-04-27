Кобра заползла туристу в штаны во время шоу: мужчина умер от укуса

Кобра / © Pixabay

Турист, отдыхавший в Египте, скончался после укуса змеи во время шоу в гостинице Хургады. 57-летний мужчина был на спектакле вместе с тремя членами своей семьи. Во время шоу туристам разрешали держать змей в руках и класть их себе на шею.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным нескольких немецких медиа, заклинатель змей разрешил одной из рептилий — предположительно кобра — заполза в верхнюю часть туристической штанины из Баварии. После этого змея укусила мужчину за ногу.

По данным полиции, у туриста стали проявляться очевидные признаки отравления. Впоследствии у него произошла остановка сердца, ему проводили реанимацию. Мужчину срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Что известно о других инцидентах в Египте

Хургада является популярным курортом на Красном море, но регион неоднократно связывали с трагическими инцидентами с участием туристов.

В декабре 2024 года у побережья Египта тигровая акула смертельно ранила итальянского туриста. 48-летний Джанлука Ди Джоя из Рима занимался снорклингом у курорта Red Sea Sataya Resort на побережье Марса-Алам.

Во время плавания к нему и его 69-летнему другу Джузеппе Фаппани приблизилась тигровая акула. Фаппани удалось добраться до берега, однако Ди Джоя погиб от полученных травм.

В июне 2023 года тигровая акула убила 23-летнего гражданина России Владимира Попова в Хургаде. После нападения акулу выловили и вытащили на берег.

Еще один инцидент произошел в марте прошлого года, когда в Хургаде затонула туристическая подлодка «Синдбад». На борту находились десятки туристов. Погибли по меньшей мере шесть россиян, в том числе двое детей. Еще 39 человек удалось спасти, девять из них получили ранения.

Ранее мы сообщали, что с наступлением тепла в Украине растет активность змей, поэтому следует быть осторожными не только во время отдыха на природе, но и каждый день, особенно людям, живущим неподалеку от лесных массивов.

